Son Dakika! Büyük Birlik Partisi'nden Abdullah Gül Açıklaması

Büyük Birlik Partisi Mustafa Destici, AK Parti ve MHP ile Cumhur ittifakına gireceklerini, seçimlere listeden mi yoksa doğrudan parti kimliği ile katılıp katılmayacaklarının belli olmadığını söyleyen Destici, Abdullah Gül sorularını da yanıtladı.

Destici, seçimlere listelerden girilmesi halinde kaç milletvekili çıkacağı konusunda rakam vermezken, 'Milletimiz ne kadar Cumhur ittifakına oy verirse o kadar BBP Milletvekili çıkacaktır' şeklinde konuştu.

Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili de kendisine yöneltilen soruyu yanıtlayan BBP lideri, "Öncelikle şunu ifade edeyim, Sn. Gül en önemli siyasetçilerimizden. Cumhurbaşkanlığı, Dışişleri Bakanlığı yapmış bir siyasetçimiz, bir değerimiz. Onun çok yıpratılmaması gerektiğini düşünüyorum. Sn. Gül'ün 2007'e bir dönmesi lazım, şimdi o döneme baktığınız zaman bir 367 krizi vardı, bu krizin öncesinde bir tarafta iki blok var bir cumhur ittifakı bir de diğerleri, cumhur ittifakının başında Erdoğan, 'kardeşim Abdullah Gül' diyerek aday gösterdiği Erdoğan var. Bir dönem grubuyla meclise giren Devlet Bahçeli var. Biz rahmetli BBP Genel Başkanı Muhsin beyle beraber karşılamıştık Gül'ü. Diğer tarafta Gül'ün seçilmemesi için her türlü yolu deneyen bir taraf var. Buradan bu beklentileri tatmin edecek bir karar olacağını düşünüyorum. Bu tecrübeye bir siyasetçidir Sn. Gül." dedi.

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