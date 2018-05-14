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Son Dakika! Bunun Adı Katliam! 52 Ölü 2 Binin Üzerinde Yaralı Var

Son Dakika! ABD Başkanı, Donald Trump'ın aralık ayında açıkladığı kararın ardından bugün ABD'nin İsrail Büyükelçiliği Tel Aviv'den Kudüs'e resmen taşındı.

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Son Dakika! Bunun Adı Katliam! 52 Ölü 2 Binin Üzerinde Yaralı Var

Son Dakika! ABD Başkanı, Donald Trump'ın aralık ayında açıkladığı kararın ardından bugün ABD'nin İsrail Büyükelçiliği Tel Aviv'den Kudüs'e resmen taşındı.

14 Mayıs 2018 Pazartesi 18:46
Son Dakika! Bunun Adı Katliam! 52 Ölü 2 Binin Üzerinde Yaralı Var

Son Dakika! ABD Başkanı, Donald Trump'ın aralık ayında açıkladığı kararın ardından bugün ABD'nin İsrail Büyükelçiliği Tel Aviv'den Kudüs'e resmen taşındı. Açılış töreninde Trump'ın damadı ve kızı yer alırken, Gazze'deki protestolarda İsrail güvenlik güçleri 52 sivil Filistinliyi vahşice katletti, 2 binin üzerinde yaralı olduğu bildiriliyor.

Gazze'deki protestolarda hayatını kaybeden sivil sayısı her geçen saat dahja da artıyor. Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada Gazze Şeridi'nin İsrail sınırısında düzenlenen gösterilerde şu ana kadar 448'i gerçek mermiyle olmak üzere, şarapnel, gaz kapsülleri ve göz yaşartıcı gaz sebebiyle 2 bin Filistinli yaralandı. 52 Filistinliyse İsrail güçleri tarafından öldürüldü.

FKÖ , hayatını kaybedenlerin anısına yarın Filistin'de genel grev ilan etti.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 14.05.2018 18:53
Anahtar Kelimeler:
Son DakikaSon Dakika Katliam
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ADNAN ÖTER 28 dakika önce

BU DÜNYADA MÜSLÜMAN FALAN KALMAMIŞ HEPSİ ŞEYTANLAŞMIŞ TAŞLAŞMIŞ KALPLERİ EĞER MÜSLÜMANLAR BİRLİK OLSAYDI MÜSLÜMAN GİBİ GÖRÜNEN MAHLUKATLAR OLMASAYDI ŞİMDİ BU KADAR MAZLUM İNSAN ÖLMEZDİ!!!

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