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Son Dakika! Bölücüler Hatay'a Yine Saldırdı! Ölen ya da Yaralanan Yok

Afrin'den Hatay'a yine roketle saldırdılar. Bölücü hainlerin saldırısında ölen ya da yaralanana olmadığı öğrenildi.

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Son Dakika! Bölücüler Hatay'a Yine Saldırdı! Ölen ya da Yaralanan Yok

Afrin'den Hatay'a yine roketle saldırdılar. Bölücü hainlerin saldırısında ölen ya da yaralanana olmadığı öğrenildi.

31 Ocak 2018 Çarşamba 22:26
Son Dakika! Bölücüler Hatay'a Yine Saldırdı! Ölen ya da Yaralanan Yok
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Son Dakika! Bölücüler Hatay'a Yine Saldırdı 

Afrin'den Hatay'a yine roketle saldırdılar. Bölücü hainlerin saldırısında ölen ya da yaralanana olmadığı öğrenildi.

Suriye'nin bölücü terör örgütünün işgali altındaki AFrin bölgesinden Hatay'ın Kırıkhan ilçesine roketli saldırı düzenlendiği bildirildi. Türk Silahlı Kvuvetlerinin Zeytin Dalı Harekatını yürüttüğü Suriye'nin Afrin bölgesini işgal altında tutan bölücü teröristler tarafından atılan roket, Kırıkhan'ın Perişan Mahallesinde sınırın sıfır noktasındaki boş bir araziye düştüğü bildirildi. 

Bölgeye roket saldırısının hemen ardından çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Saldırıda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildiriliyor. Jandarma, roketin düştüğü yerde inceleme yaparken, saldırıdan sonra Hatay'ın Suriye sınırında konuşlu topçu bataryaları Afrin'deki bölücü hainlerin mevzilerini ateş atlına aldı.

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HatayHatay SaldırıBölücü Terör örgütü Saldırı
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