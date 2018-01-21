Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Son Dakika: Bitlis'ten Kahreden Haber ! Valilik Şehitlerin İsimlerini Açıkladı!

Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çığ düşmesi sonucu 2 askerin şehit olduğu bilgisi gelmişti.

banner396

Son Dakika: Bitlis'ten Kahreden Haber ! Valilik Şehitlerin İsimlerini Açıkladı!

Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çığ düşmesi sonucu 2 askerin şehit olduğu bilgisi gelmişti.

21 Ocak 2018 Pazar 16:56
Son Dakika: Bitlis'ten Kahreden Haber ! Valilik Şehitlerin İsimlerini Açıkladı!

Son Dakika: Bitlis'ten Kahreden Haber ! Valilik Şehitlerin İsimlerini Açıkladı!

Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çığ düşmesi sonucu 2 askerin şehit olduğu bilgisi gelmişti. Şehit sayısının 5, yaralı sayısının 12 olduğu bildirildi.  Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada şehit olan askerlerin ve yaralanan askerlerin isimleri açıklandı. 

Valilikten yapılan açıklamada, "Çığ düşmesi sonrasında Batman Jandarma Komando Tabur Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Astsubay Üstçavuş Ferruh Kulaoğlu, Jandarma Sağlıkçı Astsubay Çavuş Hilmi Öz, Jandarma uzman çavuşlar Durmuş Tek, Yüksel Kapdan ve Ali Taştepe şehit olmuştur. Jandarma Binbaşı Bülent Cantürk, Jandarma Astsubay Üstçavuş Ahmet Karademir, Uzman Jandarma Çavuş Cihan İnal, Jandarma uzman çavuşlar Ümit Köse, Eyyüb Alev, Kadir Yaman, Mehmet Ali Dilek, Bülent Kılınç, Emin Keser, Taner Açıker, Yusuf Dertli ve Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Koyuncu isimli personel hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır. Yaralı personel, helikopterle Bitlis ve Hizan Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Bölgeye helikopter faaliyetiyle AFAD ekibi gönderilmiş olup, arama ve kurtarma faaliyetleri devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
BitlisBitlis Son DakikaSon Dakika Bitlis Terör Operasyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zeytin Dalı Harekatı Sürüyor! 3 Bölücü Terörist Daha Yakalandı
Zeytin Dalı Harekatı Sürüyor! 3 Bölücü Terörist Daha Yakalandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan: "Nasıl Kaçtıklarını Görüyorum"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan: "Nasıl Kaçtıklarını Görüyorum"
Yönetmelik Değişti! Peki Polis Özel Harekat Alımı (PÖH) Başvuru Şartları da Değişti Mi?
Yönetmelik Değişti! Peki Polis Özel Harekat Alımı (PÖH) Başvuru Şartları da Değişti Mi?

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim