Son Dakika: Bitlis'ten Kahreden Haber ! Valilik Şehitlerin İsimlerini Açıkladı!

Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çığ düşmesi sonucu 2 askerin şehit olduğu bilgisi gelmişti. Şehit sayısının 5, yaralı sayısının 12 olduğu bildirildi. Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada şehit olan askerlerin ve yaralanan askerlerin isimleri açıklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Çığ düşmesi sonrasında Batman Jandarma Komando Tabur Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Astsubay Üstçavuş Ferruh Kulaoğlu, Jandarma Sağlıkçı Astsubay Çavuş Hilmi Öz, Jandarma uzman çavuşlar Durmuş Tek, Yüksel Kapdan ve Ali Taştepe şehit olmuştur. Jandarma Binbaşı Bülent Cantürk, Jandarma Astsubay Üstçavuş Ahmet Karademir, Uzman Jandarma Çavuş Cihan İnal, Jandarma uzman çavuşlar Ümit Köse, Eyyüb Alev, Kadir Yaman, Mehmet Ali Dilek, Bülent Kılınç, Emin Keser, Taner Açıker, Yusuf Dertli ve Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Koyuncu isimli personel hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır. Yaralı personel, helikopterle Bitlis ve Hizan Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Bölgeye helikopter faaliyetiyle AFAD ekibi gönderilmiş olup, arama ve kurtarma faaliyetleri devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

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