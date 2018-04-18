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SON DAKİKA! Başbakan'dan İYİ Parti Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı erken seçim kararı sonrasında İYİ Parti'nin seçimlere girip giremeyeceği konusunda Milliyet'e açıklamalarda bulundu.

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SON DAKİKA! Başbakan'dan İYİ Parti Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı erken seçim kararı sonrasında İYİ Parti'nin seçimlere girip giremeyeceği konusunda Milliyet'e açıklamalarda bulundu.

18 Nisan 2018 Çarşamba 16:50
SON DAKİKA! Başbakan'dan İYİ Parti Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı erken seçim kararı sonrasında İYİ Parti'nin seçimlere girip giremeyeceği konusunda Milliyet'e açıklamalarda bulundu.

Başbakan Yıldırım, İYİ Parti ile ilgili kararın YSK tarafından verileceğini söylerken, 24 Haziran 2018 olarak belirlenen ve muhalefet tarafından 'Baskın seçim' olarak adlandırılan tarihin iyi bir tarih olduğunu söyledi. Yıldırım, Milliyet'e yaptığı açıklamada, "İYİ Parti'nin seçime katılıp katılmayacağına YSK karar verecek. 24 Haziran iyi bir tarih. Süreç hemen başlayacak. Mecliste teklif olarak verilmesi gerekiyor. Komisyondan geçecek, daha sonra da Genel Kurul'da görüşülecek." dedi.

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Son Güncelleme: 18.04.2018 16:56
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Barış kara 2 saat önce

Birde diyor ki YSK karar verecek YSK senin elinde zaten desene şuna ben karar vericem diye

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