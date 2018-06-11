Son Dakika : Başbakan'dan Bedelli Askerlik Açıklaması

AK Parti Genel Başkan vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, bir televizyon kanalında katıldığı canlı yayında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bir süredir Bedelli askerlik konusunun gündeme getirildiğini, bedelli askerliğin yeni hükümetin ilk konularından biri olacağını söyleyen Başbakan, "Bedelli yeni hükümetin gündemindeki konulardan birisi olacak. Bu sadece bedelli meselesi değil, bu bir reform. Ciddi anlamda birikim var. Bunu bedelli ile çözmek değil bütün boyutlarıyla ele alıp çözmemiz gerekiyor. Bence şartlar oluştu" şeklinde konuştu. Ekonomideki son duruma değinen Başbakan, 2017'deki büyümenin hayali olmadığını, 5.5 üzerinde bir büyümenin Türkiye'nin hedeflerini tutturmada yeterli bir büyüme olduğunu söyledi.

Başbakan Yıldırım, "Biz üretim ekonomisinde olmasak bu büyüme nasıl olacaktı. 2017 büyümesi hayali bir büyüme mi. Neticede bir büyüme var. Bu büyümenin istikrarlı ve sürdürülebilir olması gerekiyor. 5,5 ve üzerinde bir büyüme Türkiye için hedeflerini tutturmada yeter bir büyümedir. Türkiye'nin kurtuluşu ithalatı aşağı çekmek, ihracatı artırmak buradan geliyor. Yenilikçi teknolojiye de daha çok kafa yormamız lazım. Akıl terine daha çok yatırım yapmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

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