Son Dakika ! Başbakan'dan Bedelli Askerlik Açıklaması 'Henüz Karar Yok'

AK Parti Genel Başkan vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, bir süredir gündemde olan ve AK Parti'nin seçim vaatleri arasında yer alan Bedelli askerlik meselesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bedelli askerlikle ilgili henüz net bir karar verilmediğini söyleyen Yıldırım 'Bir güzellik düşünüyoruz' ifadelerini kullanırken, bedelli askerlik meselesinin meclisin tatilden dönüşünden sonra yani 1 Ekim'de gündeme gelebileceğini belirtti.

Böylece önümüzdeki günlerde milletvekili yeminleriyle iş başı yapacak meclisin öncelikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin gerektirdiği konuları gündeme getireceği daha sonra tatile gireceği ve tatil dönüşü seçim vaatlerinin masaya yatırılacağı öğrenildi.

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