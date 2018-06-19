Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Son Dakika ! Başbakan Açıkladı 'Suriyeliler Ülkesine Dönecek'

AK Parti Genel Başkan vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'ye ülkelerindeki iç savaştan kaçarak sığınan Suriyeli'lerin bölgedeki huzur ve sükunet sağlandıktan sonra geri gönderileceğini söyledi.

banner396

Son Dakika ! Başbakan Açıkladı 'Suriyeliler Ülkesine Dönecek'

AK Parti Genel Başkan vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'ye ülkelerindeki iç savaştan kaçarak sığınan Suriyeli'lerin bölgedeki huzur ve sükunet sağlandıktan sonra geri gönderileceğini söyledi.

19 Haziran 2018 Salı 16:38
Son Dakika ! Başbakan Açıkladı 'Suriyeliler Ülkesine Dönecek'

AK Parti Genel Başkan vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'ye ülkelerindeki iç savaştan kaçarak sığınan Suriyeli'lerin bölgedeki huzur ve sükunet sağlandıktan sonra geri gönderileceğini söyledi.

Başbakan Yıldırım, "Suriyeliler ne olacak diyor. 7 yıldan beri misafir ediyoruz, biz ev sahibi onlar misafir. Misafir ev sahibinin kuzusudur. Yaramazlık yaparlarsa gereğini yaparız. Darda, zorla kalanlara yardım etmek bizim ecdadımızdan gelen hasletimiz, onların hiçbir ayrıcalıkları yok. Kurallar onlar için de geçerli. Avrupa'dan vatandaşlarımız eninde sonunda dönüp geliyor neden? 'Bülbülü altın kafese koymuşlar ille de vatanım' demiş. Mutlaka dönecekler, biz onların dönüşü için çalışıyoruz. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Operasyonu'nu hem kendi güvenliğimiz için hem de Suriyeli kardeşlerimizin gidip oraya yerleşmeleri için yaptık. Benzer faaliyetleri Münbiç'te Amerika ile yapıyoruz. Terörle mücadele yöntem değişikliğine gittik. Savunma değil taarruz" dedi.

DETAYLAR GELİYOR...

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
BaşbakanBaşbakan YıldırımSuriyeliler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Yalan 2 saat önce

Daha geçen günde aynısı dendi ceplerine para verdiniz tatile gönderdiniz şimdi 4 milyon suriyeli daha geliyor türkiyeye vatandaşlığıda sırf size oy versinler diye verdiniz biz suriye topraklarında şavaşırken bunların benim ülkemde tatil yapmasını kaldıramıyorum ülkemde 4 yıllık üniversite mezunu var devletin kendi vatandaşına yapacağı yardımı suriyelilere yapıyor bana biriniz söyleyebilir mi suriyeliler geldiğinden beri değişen iyi bir şey oldu mu ? Ülkesini kendi vatandaşını düşünmeyene oy değil su bile vermem

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Vatan 2 saat önce

Giderler bekle

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Boşver 2 saat önce

İnşAllah

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Kadın 2 saat önce

Bulmuslar herşeyin beleşini giiderler mi

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Bakan Açıkladı! '45 Bin Kişiye İş Verildi, Sayı Daha da Artacak'
Bakan Açıkladı! '45 Bin Kişiye İş Verildi, Sayı Daha da Artacak'
Mevlüt Uysal : Faytoncu Esnaf Mağdur Olmayacak
Mevlüt Uysal : Faytoncu Esnaf Mağdur Olmayacak
Bursa'da Korkunç Olay! Suriyeli Kadın Bebeğinin Yanında Ölü Halde Bulundu
Bursa'da Korkunç Olay! Suriyeli Kadın Bebeğinin Yanında Ölü Halde Bulundu

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim