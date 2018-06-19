Son Dakika ! Başbakan Açıkladı 'Suriyeliler Ülkesine Dönecek'

AK Parti Genel Başkan vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'ye ülkelerindeki iç savaştan kaçarak sığınan Suriyeli'lerin bölgedeki huzur ve sükunet sağlandıktan sonra geri gönderileceğini söyledi.

Başbakan Yıldırım, "Suriyeliler ne olacak diyor. 7 yıldan beri misafir ediyoruz, biz ev sahibi onlar misafir. Misafir ev sahibinin kuzusudur. Yaramazlık yaparlarsa gereğini yaparız. Darda, zorla kalanlara yardım etmek bizim ecdadımızdan gelen hasletimiz, onların hiçbir ayrıcalıkları yok. Kurallar onlar için de geçerli. Avrupa'dan vatandaşlarımız eninde sonunda dönüp geliyor neden? 'Bülbülü altın kafese koymuşlar ille de vatanım' demiş. Mutlaka dönecekler, biz onların dönüşü için çalışıyoruz. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Operasyonu'nu hem kendi güvenliğimiz için hem de Suriyeli kardeşlerimizin gidip oraya yerleşmeleri için yaptık. Benzer faaliyetleri Münbiç'te Amerika ile yapıyoruz. Terörle mücadele yöntem değişikliğine gittik. Savunma değil taarruz" dedi.

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