Son Dakika: Balıkesir'de Can Pazarı! 19 Yaralı Var

Balıkesir'de Can Pazarı! Yolcu Minibüsü Kamyonla Kafa Kafaya Çarpıştı!

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde öğle saatlerinde 10 AAB 57 plakalı yolcu minibüsü, karşı yönden gelen 22 LV 002 plakalı bir kamyonla çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 19 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye eri, ambulans ve güvenlik ekibi sevk edildi.

Yaralı vatandaşların olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahelesinin ardından ambulanslarla Bandırma Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

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