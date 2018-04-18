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Son Dakika! Bakan Açıkladı!  Tarihin En Büyüğü Olacak! KHK Yolda

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'den son dakika KHK açıklaması geldi. KHK önümüzdeki günlerde yayımlanacak. Tarihin en büyük ihraç operasyonu olacak.

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Son Dakika! Bakan Açıkladı!  Tarihin En Büyüğü Olacak! KHK Yolda

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'den son dakika KHK açıklaması geldi. KHK önümüzdeki günlerde yayımlanacak. Tarihin en büyük ihraç operasyonu olacak.

18 Nisan 2018 Çarşamba 17:46
Son Dakika! Bakan Açıkladı!  Tarihin En Büyüğü Olacak! KHK Yolda

Son Dakika! Millii Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Fetullahçı Terör Örgütü'nün birinci aşama mahrem ve kripto yapısına mensup, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki 3 bin kişilik bir yapının deşifre edildiğini, bu kişilerin ihracı için önümüzdeki günlerde KHK çıkarılacağını söyledi.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, listenin Başbakanlığına gönderildiğini belirterek, ""Önümüzdeki günlerde KHK'yle bunlar da ihraç edilecek. Başbakanlığa gönderdik" dedi. Sabah Gazetesi Özel İstihbarat Müdürü Abdurrahman Şimşek , konuyla ilgili sosyal paylaşım sitesi twitter üzerinden TSK Tarihinin en büyük ihraç operasyonu olacağını belirttiği ihraç operasyonunun hava ve deniz kuvvetleri içerisinden olacağını söyledi.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 18.04.2018 17:51
Anahtar Kelimeler:
Son Dakika Resmi AçıklamaSon Dakika
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Adalet istyrm. 29 dakika önce

NEDEN HALEN EGMNIN VE DIB ICERISINDEKI YAPILANMAYA EL ATILMIYOR. OZELLIKLE ADANAYA GIRIN. HALEN FARKLI DUEUMLAR SOZ KONUSU.

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Aday 15 dakika önce

Seçime 2 ay kala aday memurların imza toplaması lazım.2016 kpss ye girenler mülakat rezilliği ile yandılar. 750 bin taşeron isyan etti neticeyi aldı. 1.5 milyon kpss adayı da aynen böyle yapıp hakkını almalı

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