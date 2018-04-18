Son Dakika! Bakan Açıkladı!  Tarihin En Büyüğü Olacak! KHK Yolda

Son Dakika! Millii Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Fetullahçı Terör Örgütü'nün birinci aşama mahrem ve kripto yapısına mensup, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki 3 bin kişilik bir yapının deşifre edildiğini, bu kişilerin ihracı için önümüzdeki günlerde KHK çıkarılacağını söyledi.
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, listenin Başbakanlığına gönderildiğini belirterek, ""Önümüzdeki günlerde KHK'yle bunlar da ihraç edilecek. Başbakanlığa gönderdik" dedi. Sabah Gazetesi Özel İstihbarat Müdürü Abdurrahman Şimşek , konuyla ilgili sosyal paylaşım sitesi twitter üzerinden TSK Tarihinin en büyük ihraç operasyonu olacağını belirttiği ihraç operasyonunun hava ve deniz kuvvetleri içerisinden olacağını söyledi.
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NEDEN HALEN EGMNIN VE DIB ICERISINDEKI YAPILANMAYA EL ATILMIYOR. OZELLIKLE ADANAYA GIRIN. HALEN FARKLI DUEUMLAR SOZ KONUSU.
Seçime 2 ay kala aday memurların imza toplaması lazım.2016 kpss ye girenler mülakat rezilliği ile yandılar. 750 bin taşeron isyan etti neticeyi aldı. 1.5 milyon kpss adayı da aynen böyle yapıp hakkını almalı