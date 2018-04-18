Son Dakika! Bakan Açıkladı!  Tarihin En Büyüğü Olacak! KHK Yolda

Son Dakika! Millii Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Fetullahçı Terör Örgütü'nün birinci aşama mahrem ve kripto yapısına mensup, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki 3 bin kişilik bir yapının deşifre edildiğini, bu kişilerin ihracı için önümüzdeki günlerde KHK çıkarılacağını söyledi.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, listenin Başbakanlığına gönderildiğini belirterek, ""Önümüzdeki günlerde KHK'yle bunlar da ihraç edilecek. Başbakanlığa gönderdik" dedi. Sabah Gazetesi Özel İstihbarat Müdürü Abdurrahman Şimşek , konuyla ilgili sosyal paylaşım sitesi twitter üzerinden TSK Tarihinin en büyük ihraç operasyonu olacağını belirttiği ihraç operasyonunun hava ve deniz kuvvetleri içerisinden olacağını söyledi.

KPSSCAFE - ANKARA