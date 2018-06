Son Dakika! Bahçeli'den 'İdam' Açıklaması Geldi 'Sonuçlarına Katlanacaklar'

Son Dakika... Son Dakika! Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, çocuklara yönelik cinsel istismar konularında en ağır cezaların verilmesi gerektiğini, kararın idam olması halinde sonuna kadar arkasında durackalarını söyledi.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan MHP Lideri Bahçeli, dün bir elektrik direğinin altında cansız bedeni bulunan minik Eylül ile ilgili konuştu. Caydırıcı cezalar gerektiğine dikkat çeken MHP Genel Başkanı "Çocuklar sürekli katlediliyorsa, sürekli istismara uğruyorsa her şey anlamını kaybetmiş, sözün geçerliliği bitmiş demektir. Durup düşünelim, çocuğa gücü yeten, çocuğa vahşet uygulayan, çocuğun ve körpe hayvanların kanını döken barbarların yaşama hakkı var mıdır?damsa idam, cezaysa en ağır ceza, tecritse tecrit; gereği her neyse alçak barbarlara revadır, layık oldukları akıbet de bellidir. Bundan kaçamayacaklar, korkaklıklarının, hıyanetlerinin her türlü sonuçlarına katlanacaklardır." dedi.