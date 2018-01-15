Son Dakika! Bağdat'ta Çifte İntihar Saldırısı (Ölü Sayısı Açıklandı)

Irak'ın başkentinde bu sabah saatlerinde kendini havaya uçuran teröristler, en az 26 insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Irak'ın başkenti Bağdat, yeni haftaya intihar saldırıları ile başladı.

Kentte bu sabah saatlerinde iki intihar saldırısı yaşandı. Uluslararası haber ajansları tarafından son dakika haberi olarak geçilen bilgilere göre saldırılarda en az 26 insan hayatını kaybederken, yaralı sayısının 65 olduğu bildiriliyor. Irak Sağlık Bakanlığı'nca yapılan bilgilendirmede yaralı sayısıyla ilgili 'En az 65' bilgisi geçilmiş durumda.

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