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Son Dakika: Ayvalık'ta Can Pazarı! 4 Kişi Hala Kayıp

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 5 kişiyle denize açılan tekne fırtınada alabora oldu. 1 Kişi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılırken, 4 kişinin suda kaybolduğu, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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Son Dakika: Ayvalık'ta Can Pazarı! 4 Kişi Hala Kayıp

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 5 kişiyle denize açılan tekne fırtınada alabora oldu. 1 Kişi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılırken, 4 kişinin suda kaybolduğu, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

27 Mayıs 2018 Pazar 11:29
Son Dakika: Ayvalık'ta Can Pazarı! 4 Kişi Hala Kayıp

Bir Balıkçı teknesinin fırtına sebebiyle batması sonucunda 1 kişi sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. 4 balıkçının kaybolduğu bildiriliyor.  

Ayvalık ilçesinden denize açılan Balıkçı teknesi fırtına sebebiyle battı. Elde edilen bilgilere göre, deniz patlıcanı avcılığı için gece saatlerinde 5 balıkçıyla denize açılan Belinay isimli tekne fırtına sebebiyle alabora oldu. Teknede bulunan Mert Boyuner isimli vatandaş Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılırken, Volkan Çanakçı ve Hayri Kar ile henüz isimleri öğrenilemeyen 2 kişi suda kayboldu. Ayvalık Kaymakamı olayla ilgili, "Henüz kaybolan 4 kişiye ulaşamadık. Sahil güvenlik birimlerimiz denizden ve havadan çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

3 Sahil Güvenlik Botu ve 2 Helikopterle arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildiriliyor.

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Son Güncelleme: 27.05.2018 11:41
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