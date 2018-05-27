Son Dakika: Ayvalık'ta Can Pazarı! 4 Kişi Hala Kayıp

Bir Balıkçı teknesinin fırtına sebebiyle batması sonucunda 1 kişi sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. 4 balıkçının kaybolduğu bildiriliyor.

Ayvalık ilçesinden denize açılan Balıkçı teknesi fırtına sebebiyle battı. Elde edilen bilgilere göre, deniz patlıcanı avcılığı için gece saatlerinde 5 balıkçıyla denize açılan Belinay isimli tekne fırtına sebebiyle alabora oldu. Teknede bulunan Mert Boyuner isimli vatandaş Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılırken, Volkan Çanakçı ve Hayri Kar ile henüz isimleri öğrenilemeyen 2 kişi suda kayboldu. Ayvalık Kaymakamı olayla ilgili, "Henüz kaybolan 4 kişiye ulaşamadık. Sahil güvenlik birimlerimiz denizden ve havadan çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

3 Sahil Güvenlik Botu ve 2 Helikopterle arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildiriliyor.