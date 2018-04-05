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SON DAKİKA! Aypay: 'Saldırgan FETÖCÜ Vatan Hainiydi'

Son Dakika! Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde katliam yapan Volkan Bayer'in başkalarına iftira atan bir fetöcü olduğunu söyleyen Prof. Ayşe Aypay, YÖK ve Rektörlük hakkında suç duyurusunda bulundu.

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SON DAKİKA! Aypay: 'Saldırgan FETÖCÜ Vatan Hainiydi'

Son Dakika! Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde katliam yapan Volkan Bayer'in başkalarına iftira atan bir fetöcü olduğunu söyleyen Prof. Ayşe Aypay, YÖK ve Rektörlük hakkında suç duyurusunda bulundu.

05 Nisan 2018 Perşembe 15:59
SON DAKİKA! Aypay: 'Saldırgan FETÖCÜ Vatan Hainiydi'

Eskişehir Osmangazi'de hayatını kaybeden 4 akademik personel Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü. Saldırganın , diğer akademik personellere yönelik sözlü saldırılarda bulunduğu ve bir çok akademik personele 'FETÖCÜ' dediğine yönelik bilgiler gelirken, bununla ilgili bir mahkemenin de devam ettiği belirtildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde görevli Prof. Ayşe Aypay :  Bir buçuk yıldır defalarca dilekçe verdik. Volkan'ı korumanın bedelini kim ödeyecek. Suç duyurusunda bulunuyorum Rektörlük hakkında YÖK hakkında Suç duyurusunda bulunuyorum. İşlem yapmadılar. Sadece bugün 4 tane arkadaşımız cenaze olmuş durumda. Cenaze olmuş durumda. Ve ben savcılığa ifade vermeye gitmemiş olsaydım ben de bir numaralı hedef olarak yatıyordum. Volkan Bayer denilen vatan haini, fetöcü olduğu her ifadesinde ortada olduğu kişinin hedefleri arasında eşim de vardı. Mikhail'in engelli küçücük çocuğu var, Yasin'in iki tane bebeği var,  Fatih vatansever tertemiz , gencecik bir insandı." dedi.

Hayatını Kaybedenler

Dekan Yardımcısı Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, Araştırma Görevlisi Yasir Armağan, Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Serdar Çağlak

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 05.04.2018 16:21
Anahtar Kelimeler:
Son DakikaSon Dakika SaldırıEskişehir Osmangazi Üniversitesi
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