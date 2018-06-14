Son Dakika: AVM'lerle İlgili Flaş Karar!

Ramazan Bayramı'nın birinci günü AVM'lerin kapalı olmasına dair karar iptal edildi. Karar, Kaymakamlıklar tarafından Alışveriş Merkezleri'ne telefonla tebliğ edildi. Tebligatın ardından AVM'ler birinci günü saat 13'ten itibaren kapılarını müşterilerine açacak.

Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü , 585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun'un 13'üncü maddesi çerçevesinde, kentteki bütün alışveriş merkezlerinin Ramazan ve Kurban Bayramlarının birinci günü ile her sene 1 Ocak günü kapalı olması yönünde karar almıştı. Kentteki AVM'lerin saat 10.00 ile 22.00 saatleri arasında faaliyet göstermesine karar vermişti. Ancak bugün ilgili karar konusunda iptal kararı alındı. Karar kaymakamlıklar tarafından AVM'lere tebliğ edildi. Her kaymakamlık kendi bölgesindeki AVM yönetimini telefonla arayarak kararı bildirdi.

Tebligat sonrasında kentteki Alışveriş Merkezleri bayramın birinci günü saat 13.00'ten itibaren kapılarını müşteriye açacaklar. AVM'lerin kapatılması konusunda üyelerin talebiyle girişimde bulunan ATSO Başkanı Çetin ve AESOB Başkanı Adlıhan Dere, konuya dair kendilerine henüz bilgi gelmediğini söyledi.

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