Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Son Dakika: AVM'lerle İlgili Flaş Karar!

Ramazan Bayramı'nın birinci günü AVM'lerin kapalı olmasına dair karar iptal edildi. Karar, Kaymakamlıklar tarafından Alışveriş Merkezleri'ne telefonla tebliğ edildi. Tebligatın ardından AVM'ler birinci günü saat 13'ten itibaren kapılarını müşterilerine açacak.

banner396

Son Dakika: AVM'lerle İlgili Flaş Karar!

Ramazan Bayramı'nın birinci günü AVM'lerin kapalı olmasına dair karar iptal edildi. Karar, Kaymakamlıklar tarafından Alışveriş Merkezleri'ne telefonla tebliğ edildi. Tebligatın ardından AVM'ler birinci günü saat 13'ten itibaren kapılarını müşterilerine açacak.

14 Haziran 2018 Perşembe 18:22
Son Dakika: AVM'lerle İlgili Flaş Karar!

Ramazan Bayramı'nın birinci günü AVM'lerin kapalı olmasına dair karar iptal edildi. Karar, Kaymakamlıklar tarafından Alışveriş Merkezleri'ne telefonla tebliğ edildi. Tebligatın ardından AVM'ler birinci günü saat 13'ten itibaren kapılarını müşterilerine açacak.

Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü , 585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun'un 13'üncü maddesi çerçevesinde, kentteki bütün alışveriş merkezlerinin Ramazan ve Kurban Bayramlarının birinci günü ile her sene 1 Ocak günü kapalı olması yönünde karar almıştı. Kentteki AVM'lerin saat 10.00 ile 22.00 saatleri arasında faaliyet göstermesine karar vermişti. Ancak bugün ilgili karar konusunda iptal kararı alındı. Karar kaymakamlıklar tarafından AVM'lere tebliğ edildi. Her kaymakamlık kendi bölgesindeki AVM yönetimini telefonla arayarak kararı bildirdi.

Tebligat sonrasında kentteki Alışveriş Merkezleri bayramın birinci günü saat 13.00'ten itibaren kapılarını müşteriye açacaklar. AVM'lerin kapatılması konusunda üyelerin talebiyle girişimde bulunan ATSO Başkanı Çetin ve AESOB Başkanı Adlıhan Dere, konuya dair kendilerine henüz bilgi gelmediğini söyledi.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 14.06.2018 18:23
Anahtar Kelimeler:
AvmAvmlerle
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Son Dakika! Suruç'ta AK Partililere Saldırı Ölü ve Yaralılar Var!
Son Dakika! Suruç'ta AK Partililere Saldırı Ölü ve Yaralılar Var!
İstanbul, Ankara, İzmir Bayram Namazı Saatleri
İstanbul, Ankara, İzmir Bayram Namazı Saatleri
Son Dakika! Şanlıurfa'da AK Partililere Saldırı Düzenlendi! Yaralılar Var!
Son Dakika! Şanlıurfa'da AK Partililere Saldırı Düzenlendi! Yaralılar Var!

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim