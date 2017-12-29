Son Dakika! Asgari Ücret Zammı Açıklandı! 2018'de Asgari Ücret 1603 TL Olacak

Son Dakika! Asgari Ücret Açıklanıyor! (Canlı Yayın)

2018'de asgari ücret ne kadar oldu? asgari ücret zammı açıklaması yapılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 2018 yılında geçerli olacak asgari ücreti açıklıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu bugün öğle saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Daha sonra Bakanlığa gelerek taraflarla gröüşmeye başladı. Mevcut asgari ücret 1404 TL, ne kadar olacağı az sonra açıklanacak. İşçi kesimini temsil eden Türk İş 1893 TL olarak güncelleme istiyor, TİSK'se bu rakamı yüksek buluyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, işçiden de işveren den de fedakarlık beklendiğini söylemişti.

SON DAKİKA: ASGARİ ÜCRET 1603 TL OLARAK BELİRLENDİ

2017 YILINDA ASGARİ ÜCRET NE KADARDI?

2017 YILI ASGARİ ÜCRET - YASAL KESİNTİLERİ ( 01.01.2017 – 31.12.2017 Dönemi ) Brüt Ücret 1777,50 Sigorta Primi İşçi Payı 248,85 İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 17,78 Gelir Vergisi Matrahı 1510,88 Gelir Vergisi 226,63 Damga Vergisi 13,49 Kesintiler Toplamı 506,75 Asgari Geçim İndirimi (Bekar ve Çocuksuz) 133,31 NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ) (Bekar ve Çocuksuz) 1404,06

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