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Son Dakika! Asgari Ücret Açıklanıyor! (Canlı Yayın)

2018'de asgari ücret ne kadar oldu? asgari ücret zammı açıklaması yapılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 2018 yılında geçerli olacak asgari ücreti açıklıyor. 

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Son Dakika! Asgari Ücret Açıklanıyor! (Canlı Yayın)

2018'de asgari ücret ne kadar oldu? asgari ücret zammı açıklaması yapılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 2018 yılında geçerli olacak asgari ücreti açıklıyor. 

29 Aralık 2017 Cuma 18:55
Son Dakika! Asgari Ücret Açıklanıyor! (Canlı Yayın)

Son Dakika! Asgari Ücret Açıklanıyor! (Canlı Yayın) 

2018'de asgari ücret ne kadar oldu? asgari ücret zammı açıklaması yapılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 2018 yılında geçerli olacak asgari ücreti açıklıyor. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu bugün öğle saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Daha sonra Bakanlığa gelerek taraflarla gröüşmeye başladı. Mevcut asgari ücret 1404 TL, ne kadar olacağı az sonra açıklanacak. İşçi kesimini temsil eden Türk İş 1893 TL olarak güncelleme istiyor, TİSK'se bu rakamı yüksek buluyor.  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, işçiden de işveren den de fedakarlık beklendiğini söylemişti.

SON DAKİKA: ASGARİ ÜCRET 1603 TL OLARAK BELİRLENDİ

DETAYLAR GELİYOR.

CANLI YAYIN

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 29.12.2017 19:05
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