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Son Dakika! Arda Turan'a Rekor Ceza!

Başakşehir'in Sivasspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın son anlarında yardımcı hakeme sert tepki gösteren ve iki eliyle hakemi iten Arda turan, iki suçtan PDFK'ya sevk edilmişti.

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Son Dakika! Arda Turan'a Rekor Ceza!

Başakşehir'in Sivasspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın son anlarında yardımcı hakeme sert tepki gösteren ve iki eliyle hakemi iten Arda turan, iki suçtan PDFK'ya sevk edilmişti.

10 Mayıs 2018 Perşembe 17:32
Son Dakika! Arda Turan'a Rekor Ceza!

Başakşehir'in Sivasspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın son anlarında yardımcı hakeme sert tepki gösteren ve iki eliyle hakemi iten Arda turan, iki suçtan PDFK'ya sevk edilmişti.

Milli Futbolcu'nun Disiplin Talimatı'nın 42. Maddesi gereği 'Saldırı' suçundan ağır bir ceza alması gündemdeydi. PDFK bugün kararını açıkladı. Arda Turan'a 16 Maç Men cezası verildi. Arda Turan'ın Sportmenliğe aykırı hareket  ve 'Hakaret ve Tehdit' suçlarından cezalandırıldığı öğrenildi.

ARDA TURAN KİMDİR?

30 Ocak 1987 yılında Bayrampaşa doğumlu olan Arda Turan, futbola Altıntepsi Makelspor’da başlamıştır. Babası Adnan Turan, başarılı futbolcunun yetiştiği kulüp olan Altıntepsi Makelspor‘da başkanlık yapmaktadır.

Kova burcu olan Arda Turan, 2000 yılında Galatasaray altyapısında yer almıştır. 2004-2005 sezonunda Galatasaray ana kadrosuna giren futbolcu, tecrübesizlikten kaynaklı olarak Manisaspor'a kiralanmıştır. Manisaspor'da büyük yükseliş gösteren Arda Turan bir sonraki sezon Galatasaray'a geri dönmüştür.

2011 Ağustos ayında Atletico Madrid'le 4 yıllık sözleşme imzalamıştır. Galatasaray bu transferden 12 Milyon Euro bonservis bedeli almıştır. Sözleşmede, "Atletico Madrid, UEFA Avrupa Ligi'ne kalırsa 500 bin, Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa 1 milyon euro ekstra ödeme yapacaktır" maddesi de yer almaktadır.

7 Temmuz 2015 tarihinde 34 milyon Euro (7 milyon başarı bonusları dahil) bonservis bedeli karşılığında İspanyol takımı Barcelona'ya 5 yıllığına transfer oldu. Rüştü Reçber'den sonra Barcelona forması giyecek ikinci Türk futbolcu oldu.

ARDA TURAN OYNADIĞI FUTBOL KULÜPLERİ

– Altıntepsi Makelspor

– Galatasaray

– Manisaspor

– Atletico Madrid

– Barcelona

-BAŞAKŞEHİR

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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