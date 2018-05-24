Son Dakika! Ankara MKE Barut Fabrikasında Patlama!

Son Dakika ! Ankara Elmadağ'da Makine Kimya Endüstrisi Kurumu Barut Fabrikasında patlama meydana geldi. Yaralılar olduğu belirtiliyor.

15:43 YENİ BİLGİLER...

Ankara'daki Patlamada Çok Sayıda Yaralı Olduğu Bildiriliyor! Son Dakika! Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki Makine Kimya Endüstrisi Kurumuna (MKE) ait barut fabrikasında meydana gelen patlamada çok sayıda yaralı olduğu bildiriliyor. Bölgeye çok sayıda sağlık ekibi, itfaiye ve polis ekibi sevk ediliyor.

1 ÖLÜ 4 YARALI BİLGİSİ

Barut Fabrikasındaki patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 4 yaralı bulunuyor. NTV tarafından paylaşılan Bilgi henüz teyit edilmiş değil.