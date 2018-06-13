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Son Dakika! Anayasa Mahkemesi'nden Selahattin Demirtaş Kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM) HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın Tedbiren Tahliye talebini görüştü.

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Son Dakika! Anayasa Mahkemesi'nden Selahattin Demirtaş Kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM) HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın Tedbiren Tahliye talebini görüştü.

13 Haziran 2018 Çarşamba 17:41
Son Dakika! Anayasa Mahkemesi'nden Selahattin Demirtaş Kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM) HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın Tedbiren Tahliye talebini görüştü. Talebin reddedildiği öğrenildi.  Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunarak tedbiren tahliye talep eden HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın tahliyeye yönelik tedbir talebinin reddedildiği bildirildi. Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan Demirtaş, tahliye isteminin Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedilmesi üzerine avukatları vasıtasıyla 29 Mayıs'ta AYM'ye bireysel başvuruda bulunmuş, başvurusunun öncelikle görüşülmeisni talep ederek tedbiren tahliye talebinde bulunmuştu. Tedbiren Tahliye talebini aynı gün inceleyen AYM komisyonunca talebin reddedildiği ve başvuruyu esas yönünden incelenmesi üzerine ilgili bölüme sevk ettiği belirlendi. 

Demirtaş'ın AYM'ye verdiği bireysel başvuru dilekçesinde, 4 Kasım 2016 tarihinden bu yana tutuklu olduğu hatırlatılarak, tutukluluk durumunun, başvuru yapan kişinin, seçme ve seçilme hakkının ağır ihlali olduğu, cumhurbaşkanı adayı olarak tutukluluğunun devamının, ihlalin ağırlığını daha da arttırdığı öne sürülmüştü. 2013 yılında CHP İzmir Milletvekili Balbay hakkında verilen kararın hatırlatıldığı dilekçede, Demirtaş'un tutukluluk halinin diğer 5 cumhurbaşkanı adayıyla arasında 'eşit yarışma şansını gölgeye düşürdüğü' gibi ifadeler yer aldı.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
AymAYM KARARI
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