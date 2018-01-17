Son Dakika: AK Partili İsim Evde Ölü Halde Bulundu

Son dakika haberi Sakarya'dan geldi. Alınan son bilgilere göre Sakarya'nın Geyve ilçesinde, Serdivan Belediyesi'nin AK Partili meclis üyesi Mahmut Yılmaz evinde ölü halde bulundu

Edinilen bilgilere göre, Mahmut Yılmaz, kayınpederinin Maksudiye Mahallesi'nde bulunan evine geldi. Bir süre sonra burada Yılmaz'ın hareketsiz şekilde bulunması üzerine paniğe kapılan ev sakinleri, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kısa süre içinde bölgeye gelen ekipler, AK Partili Meclis Üyesi Mahmut Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Mahmut Yılmaz'ın cesedi, savcılık incelemesi sonrası Geyve Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cesedin, kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine gönderileceği edinilen son dakika bilgileri arasında.

Hayatını kaybeden Mahmut Yılmaz'ın evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kpsscafe.com.tr | Ankara