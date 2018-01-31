Son Dakika: Ağrıdan Kahreden Haber Az Önce Geldi! 1 Şehit, 1 Yaralı

Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesi Gürbulak sınır kapısı yakınlarındaki Şehit Piyade Er Haşim Türkoğlu Karakolunda görevli askeri personel, sınır devriyesi yaparken bir grup bölücü teröristle sıcak temas sağladı.

Çıkan çatışmada bir er ile bir uzman çavuşun yaralandığı bildirildi. Yaralı askerlerimiz Ambulanslarla Doğubeyazıt Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı er buradaki tüm müdahelelere rağman kurtarılamadı. Uzman Çavuş Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hainlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığı bildirildi.

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