Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Son Dakika: Ağrıdan Kahreden Haber Az Önce Geldi!

Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesi Gürbulak sınır kapısı yakınlarındaki Şehit Piyade Er Haşim Türkoğlu Karakolunda görevli askeri personel, sınır devriyesi yaparken bir grup bölücü teröristle sıcak temas sağladı.

banner396

Son Dakika: Ağrıdan Kahreden Haber Az Önce Geldi!

Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesi Gürbulak sınır kapısı yakınlarındaki Şehit Piyade Er Haşim Türkoğlu Karakolunda görevli askeri personel, sınır devriyesi yaparken bir grup bölücü teröristle sıcak temas sağladı.

31 Ocak 2018 Çarşamba 17:51
Son Dakika: Ağrıdan Kahreden Haber Az Önce Geldi!
banner400

Son Dakika: Ağrıdan Kahreden Haber Az Önce Geldi! 1 Şehit, 1 Yaralı

Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesi Gürbulak sınır kapısı yakınlarındaki Şehit Piyade Er Haşim Türkoğlu Karakolunda görevli askeri personel, sınır devriyesi yaparken bir grup bölücü teröristle sıcak temas sağladı.

Çıkan çatışmada bir er ile bir uzman çavuşun yaralandığı bildirildi. Yaralı askerlerimiz Ambulanslarla Doğubeyazıt Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı er buradaki tüm müdahelelere rağman kurtarılamadı. Uzman Çavuş Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hainlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığı bildirildi.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 31.01.2018 17:59
Anahtar Kelimeler:
Son DakikaSon Dakika AğrıAğrı Kahreden Haber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İYİ Parti Teşkilatlarına FETÖ Uyarısı
İYİ Parti Teşkilatlarına FETÖ Uyarısı
Şanlıurfa'da Akrabalar Arsa Yüzünden Kavga Etti! 5 Yaralı
Şanlıurfa'da Akrabalar Arsa Yüzünden Kavga Etti! 5 Yaralı
Son Dakika: Afrin'den Reyhanlı'ya Bir Roket Daha Atıldı
Son Dakika: Afrin'den Reyhanlı'ya Bir Roket Daha Atıldı

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim