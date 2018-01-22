Son Dakika: Afrin'den Kilis Kent Merkezine 3 Roketli Saldırı Daha

Kilis'te kent merkezine Suriye'nin Afrin bölgesinden ateşlendiği bildirilen 3 roketatar mermisi isabet etti. Elde edilen bilgilere göre Afrin'deki bölücü terör örgütü PYD PKK'lılarca saat 15.00 sıralarında art arda ateşlenen roketlerden birisi Kazım Karabekir mahallesindeki bir binanın çatısına isabet etti.

Diğer roketlerse bir binanın yakınındaki yürüyüş yoluına ve boş bir alana düştü fakat patlamadı. Olay yerine sevk edilen polis çevre güvenliğini sağladı. Saldırılarda can kaybı ya da yaralanan olmadığı, roketin isabet ettiği binada hasar oluştuğu öğrenildi. Saldırının hemen ardından sınırda konuşlu topçu birlikleri tarafından bölücü teröristlerin bulunduğu mevziler Fırtına obüsleriyle ateş altına alındı.

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