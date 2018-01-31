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Son Dakika: Afrin'den Reyhanlı'ya Bir Roket Daha Atıldı

Hatay'ın Reyhanlı İlçesinden bir son dakika haberi geldi Alınan son bilgilere göre teröristler Reyhanlı'ya bir roketli saldırı daha düzenlendi.

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Son Dakika: Afrin'den Reyhanlı'ya Bir Roket Daha Atıldı

Hatay'ın Reyhanlı İlçesinden bir son dakika haberi geldi Alınan son bilgilere göre teröristler Reyhanlı'ya bir roketli saldırı daha düzenlendi.

31 Ocak 2018 Çarşamba 15:07
Son Dakika: Afrin'den Reyhanlı'ya Bir Roket Daha Atıldı
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Son dakika haberi Hatay'ın Reyhanlı İlçesinden geldi. Alınan bilgilere göre terörisler tarafından bir roket saldırısı daha düzenlendiği öğrenildi.

Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca Hatay'ın Reyhanlı ilçesine roketli saldırı düzenlendi. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Zeytin Dalı Harekatı'nın yürütüldüğü Afrin bölgesinden atılan roket, Gültepe Mahallesi'ndeki boş durumdaki eve ve yola isabet etti.

Bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi yönlendirilirken ilk belirlemelere göre saldırıda herhangi can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Güvenlik güçleri roketlerin düştüğü yerde inceleme başlattı.

Bir Saldırı Daha Olmuştu

Türk Silahlı Kuvvetlerinin "Zeytin Dalı Harekatı"nı yürüttüğü Suriye'nin Afrin bölgesinden teröristler tarafından atılan roketlerden biri Reyhanlı ilçesi Gültepe Mahallesi'nde bir eve isabet etti. İhlas Haber Ajansının geçtiği haberine göre; saldırı sonucu 17 yaşındaki Fatoş Avlamak adlı kız çocuğu hayatını kaybederken 1 kişi de ayağından yaralandı.

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

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