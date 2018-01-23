Son Dakika Afrin'den Kahreden Haber Az Önce Geldi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'de bölücü teröristlerin temizlenmesine yönelik devam eden Zeytin Dalı Harekatında Üsteğmen Oğuz Kaan Usta'nın şehit olduğunu açıkladı.
Bakan Çavuşoğlu, "Vatanımızın bekası için Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı’na katılan hemşehrim Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta'yı şehit verdik. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız. Terörün kökünü kazıyana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Milletimizin başı sağolsun" dedi.
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