Son Dakika: Afrin'de Öldürülen Terörist Sayısı Açıklandı

Afrin Harekatına ilişkin son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada öldürülen terötist sayısı açıklandı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, bugün 5. gününde olan Zeytin Dalı Harekatına ilişkin bilgi verdi. Tayyari yaptığı açıklamada harekat kapsamında bugüne kadar öldürülen terörist sayısının 400 olduğunu açıkladı.

Şamil Tayyar paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Genelkurmay teyit ettiği bilgileri paylaşmış. Doğrudur. Malum bugün sınırdaydık, çok sayıda askerimizle görüştük. Sahada öldürülen terörist sayısının 400 civarında olduğu belirtiliyor. Rabbim yiğitlerimize güç kuvvet versin”

Önlemler Arttırıldı

Türk Silah Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde bulunan teröristlere yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nın ardından sınır birlikleri ve istihbarat birimlerince sürdürülen çalışmalar sonucu Suriye'nin Kamışlı bölgesinde faaliyet gösteren terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca sınır birliklerine silahlı saldırı ve taciz ateşi yapılacağı bilgisine ulaşılması üzerine önlemler artırıldı.

Cumhurbaşkanından Açıklama

"Muhtarlar Toplantısında yaptığı konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin'deki son duruma ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Bizim TSK ve ÖSO olarak 7-8 şehidimiz var ama 4 gün içerisinde 268 terörist etkisiz hale getirdi.

Bizim derdimiz oranın toprakları değil. Bizim derdimiz bizim topraklarımızdaki Suriyelilerin kendi ülkelerine geri dönmeleridir.

Bizim vatanımız tarla değil. Ama içeride ama dışarıda bunların inlerine inlerine gireceğiz"

Kpsscafe.com.tr | Ankara