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Son Dakika! ADÜ Mülakatsız 115 Sözleşmeli Personel Alacak!

Son Dakika! Adnan Menderes Üniversitesi'ne mülakat şartsız sözleşmeli 115 personel alımı yapacak.

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Son Dakika! ADÜ Mülakatsız 115 Sözleşmeli Personel Alacak!

Son Dakika! Adnan Menderes Üniversitesi'ne mülakat şartsız sözleşmeli 115 personel alımı yapacak.

18 Haziran 2018 Pazartesi 23:46
Son Dakika! ADÜ Mülakatsız 115 Sözleşmeli Personel Alacak!

Son Dakika! Adnan Menderes Üniversitesi'ne mülakat şartsız sözleşmeli 115 personel alımı yapılacağına dair duyuru DPB ve Üniversitenin resmi internet sitesi vasıtasıyla yayımlandı. Duyuruda alıma dair "Üniversitemiz Hastanesinde (giderleri Özel bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrasına göre (KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle) aşağıda belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli personel alınacaktır." ifadelerine yer verilirken,  alım başvuru özel şartları aşağıdaki gibi oldu: 

Başvuruda bulunacak adayların 18 yaşından büyük olması, 2016 KPSS'ye girmiş olması, SGK'dan emeklilik ya da yaşlılık aylığı almıyor olması gerekiyor. Başvurular www.adu.edu.tr adresindeki iş talep formunun eksiksiz doldurulması ve talep edilen belgelerle bugünden itibaren 15 gün içerisinde Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Hastane Başmüdürlüğü, Kepez/AYDIN adresine şahsen başvuru şeklinde yapılması gerekiyor.

Başvuru için gerekli belgeler : 

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 18.06.2018 23:54
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Son Dakika115 Personel Alımı
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