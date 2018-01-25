Son Dakika: Adana'da Yakalanan Mahrem İmamının Üzerinden Çıkanlar Polisi Şoke Etti

Adana'da devam eden FETÖ soruşturması kapsamında yakalanan mahrem imamın üzerinden çıkan telefonun ABD'den özel olarak geldiği ortaya çıktı.

Alınan son dakika bilgilere göre bir devlet okulunda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni olarak görev yapmakta olan 3 çocuk babası Mehmet Yıldız, FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle 1 Eylül 2016'da meslekten ihraç edilmiş ve 7 Eylül'de ise, "ByLock" kullanıcısı olduğu iddiası üzerine gözaltına alınmıştı. Suçlamaları kabul etmeyen Mehmet Yıldız, savunmasında "Telefon bana ait ama bu programı hiç kullanmadım. 'ByLock'u televizyondan duydum. Örgütle de hiçbir bağlantım yok" ifadelerini kullandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, 2017 yılı Nisan ayında MİT ile yaptığı ortak çalışma sonucu örgütün mahrem imamlarını tespit etti. Tespit edilen mahrem isimler arasında 27 Mart 2017'de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Mehmet Yıldız isimli öğretmen de vardı. Bunun üzerine Yıldız hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Çıkarılan yakalama kararı üzerine Adana polisi 9 aylık çalışmanın ardından örgüte ait "gaybubet evlerinde" saklanan Mehmet Yılmaz'ı geçen 27 Aralık'ta düzenlediği operasyonla yakaladı.

Düzenlenen operasyon ile yakalanan Yıldız'ı, "mahrem imam" şüphelisinin çok gizli hareket ettiği, kaldığı evlerde perdeleri 4 parmak açık bırakıp sokağı sürekli takip ettiği ve sürekli adres değiştirerek adeta eğitimli bir ajan gibi hareket ettiği ortaya çıktı. Öte yandan sokakta bulunduğu sırada da takip edilme olasılığına karşı atlatma teknikleri uyguladığını belirtti.

Yıldız yakalandığında üzerinde bulunan, yurt içi ve yurt dışı görüşmeleri yaptığı 2 adet cep telefonuna el konuldu. Mehmet Yıldız'ın ByLock'ta "Sinan" kod adını kullandığı belirlendi ve rehberindeki örgütün diğer "mahrem imamlarının" kayıtları da ortaya çıktı. Yıldız'ın rehberinde kayıtlı diğer "mahrem imamların" 4 sayfalık liste oluşturduğu öğrenildi. Bylock yazışmaları deşifre edilen Yıldız'ın, Eagle adlı haberleşme programını da kullandığı ve burada örgütü ayakta tutmak için yazışmalar yaptığı ortaya çıktı. Bu yazışmalarda Yıldız'ın örgütteki çözülmelere karşı, "şefkat tokadı" olarak bilinen tehditlerde bulunduğu tespit edildi.

Fetullah Gülen'in çağrısıyla Bank Asya'daki döviz hesabına yüklü miktarda para yatırdığı da ortaya çıkan mahrem imamı Yıldız'a ABD'den özel bir telefon gönderildiği de ortaya çıktı. Telefonun "yurt dışı uzantılı" bir GSM operatöründen hizmet aldığı ve herhangi birinin adına da kayıtlı olmadığı tespit edildi. Fetullah Gülen tarafından, örgütün "mahrem imamları"na özel olarak gönderildiği belirtilen telefon aracılığıyla Yıldız'ın, örgütle bağlantısını sağlayıp, diğer FETÖ mensuplarıyla görüştüğü ortaya çıkarıldı.

Polis, şimdi o görüşmeleri deşifre etmeye çalışıyor.

Kpsscafe.com.tr | Ankara