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Son Dakika: Adalet Bakanı'ndan Minik Eylül'ün Öldürülmesiyle İlgili Açıklama 'Cinsel İstismar ve Cesedin Parçalanması...'

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın katledilmesine ilişkin açıklama yaptı.

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Son Dakika: Adalet Bakanı'ndan Minik Eylül'ün Öldürülmesiyle İlgili Açıklama 'Cinsel İstismar ve Cesedin Parçalanması...'

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın katledilmesine ilişkin açıklama yaptı.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 10:12
Son Dakika: Adalet Bakanı'ndan Minik Eylül'ün Öldürülmesiyle İlgili Açıklama 'Cinsel İstismar ve Cesedin Parçalanması...'

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın katledilmesine ilişkin açıklama yaptı. Bakan Gül, olayın cinsel istismar boyutuna ilişkin iddiaların doğru olup olmadığının adli tıp soruşturması sonrasında netleşeceği, konuyla ilgili net bir açıklamanın henüz yapılamayacağını söyledi.

Sosyal medyada cesedin farklı parçalara ayrıldığına dair yanlış bilgiler olduğunu söyleyen Bakan Gül, konuya ilişkin savcılık makamı tarafından yapılacak bilgilendirmelerin dikkate alınması gerektiğini söyledi.  Adalet Bakanı Abdulhamit Gül,"Olayın cinsel istismar boyutuyla ilgili iddiaların doğru olup olmadığı, adli tıp soruşturmasının ardından netlik kazanacaktır. Şu anda bununla ilgili fiilin olup olmadığıyla ilgili tam bir şey söylemek erken olur. Sosyal medyada cesedin farklı parçalara ayrıldığı gibi bir takım yanlış, doğru olmayan bilgiler var. Bu konuda savcılık makamının bilgilendirmesine itibar edilmesi gerekir.'" şeklinde konuştu.

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Son Güncelleme: 02.07.2018 10:15
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