Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Son Dakika Açıklaması: "UBER Bitmiştir"

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, yaptığı son dakika açıklamasında Başbakan Binali Yıldırım'ın korsan taşımacılıkla ilgili açıklamasına değindi.

banner396

Son Dakika Açıklaması: "UBER Bitmiştir"

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, yaptığı son dakika açıklamasında Başbakan Binali Yıldırım'ın korsan taşımacılıkla ilgili açıklamasına değindi.

29 Mayıs 2018 Salı 19:30
Son Dakika Açıklaması: "UBER Bitmiştir"

Başbakan Binali Yıldırım, korsan taşımacılıkla ilgili önemli bir talimat verdi. Yönetmelik değişti, ağır cezalar geldi.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu ise flaş bir son dakika açıklaması yaptı. Aksu yaptığı açıklamada 'Bugün itibariyle UBER bitmiştir. Firmalar bugün verdikleri D2 belgesini geri almaya başladı' dedi. UBER'den de henüz bir açıklama gelmedi.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, korsan taşımacılıkla ilgili yapılan değişikliği çok olumlu bulduklarını belirterek şu açıkalmaları yaptı.

"Yönetmeliği olumlu buluyoruz. Bugün itibariyle UBER bitmiştir. Caydırıcı bir karar olarak görüyoruz. Eğer UBER aracı yakalanırsa önce 50 puan ceza ve 3006 lira ceza yazılıyor. Eğer ödenirse 50 puanlık ceza iptal oluyor.

İkinci sefer yakalanırsa şartlar ne olursa olsun hangi firmaya ait ise o firmanın tüm araçlarının belgeleri de iptal edilecek. Ve 2 yıl içinde de yeni belge alamayacaklar.

Bugün aldığımız son haberlere göre bir çok firma kullandırdıkları D2 belgelerini geri almaya başladı. İnşallah 4 Haziran'daki davamızda çıkacak olumlu kararla erişiminin de engellenmesini istiyoruz"

KARARA DESTEK

Sabiha Gökçen Taşıma ve İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çavuş konu ile ilgili bir açıklama yaptı ve gelişmeleri desteklediğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Yasal dayanağı olmayan işlerin bir gün sonunun böyle olacağını herkes bilmeli bu durumdan yasalara kanunlara aykırı iş yapanlar inşallah ders almıştır. Bu kararın alınmasında katkısı olanlara teşekkür ederim özellikle siyasi otoriteye teşekkür ederim..."

YETERLİ DEĞİL

İstanbul Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Can, kararı olumlu bir gelişme olarak görse de bunun sadece UBER'i ilgilendirmediğini, tüm korsan taşımacılık yapanlarla ilgili olduğunu söyledi. Can, 'Ancak cezaların daha net ve caydırıcı olmasını istiyoruz. Emniyet teşkilatımız denetimlerini mutlaka sıklaştırmalı' diye konuştu.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA
Kaynak: http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/taksiciler-konustu-uber-artik-bitmistir-40851766
>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 29.05.2018 19:27
Anahtar Kelimeler:
Son DakikaUberTaksi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı ! Kontenjan Dağılımı
Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı ! Kontenjan Dağılımı
Başbakan Binali Yıldırım: 5 Bin Kişiye İş İmkanı Sağlanacak
Başbakan Binali Yıldırım: 5 Bin Kişiye İş İmkanı Sağlanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'ye Tazminat Davası
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'ye Tazminat Davası

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim