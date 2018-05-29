Son Dakika Açıklaması: "UBER Bitmiştir"

Başbakan Binali Yıldırım, korsan taşımacılıkla ilgili önemli bir talimat verdi. Yönetmelik değişti, ağır cezalar geldi.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu ise flaş bir son dakika açıklaması yaptı. Aksu yaptığı açıklamada 'Bugün itibariyle UBER bitmiştir. Firmalar bugün verdikleri D2 belgesini geri almaya başladı' dedi. UBER'den de henüz bir açıklama gelmedi.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, korsan taşımacılıkla ilgili yapılan değişikliği çok olumlu bulduklarını belirterek şu açıkalmaları yaptı.

"Yönetmeliği olumlu buluyoruz. Bugün itibariyle UBER bitmiştir. Caydırıcı bir karar olarak görüyoruz. Eğer UBER aracı yakalanırsa önce 50 puan ceza ve 3006 lira ceza yazılıyor. Eğer ödenirse 50 puanlık ceza iptal oluyor.

İkinci sefer yakalanırsa şartlar ne olursa olsun hangi firmaya ait ise o firmanın tüm araçlarının belgeleri de iptal edilecek. Ve 2 yıl içinde de yeni belge alamayacaklar.

Bugün aldığımız son haberlere göre bir çok firma kullandırdıkları D2 belgelerini geri almaya başladı. İnşallah 4 Haziran'daki davamızda çıkacak olumlu kararla erişiminin de engellenmesini istiyoruz"

KARARA DESTEK

Sabiha Gökçen Taşıma ve İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çavuş konu ile ilgili bir açıklama yaptı ve gelişmeleri desteklediğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Yasal dayanağı olmayan işlerin bir gün sonunun böyle olacağını herkes bilmeli bu durumdan yasalara kanunlara aykırı iş yapanlar inşallah ders almıştır. Bu kararın alınmasında katkısı olanlara teşekkür ederim özellikle siyasi otoriteye teşekkür ederim..."

YETERLİ DEĞİL

İstanbul Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Can, kararı olumlu bir gelişme olarak görse de bunun sadece UBER'i ilgilendirmediğini, tüm korsan taşımacılık yapanlarla ilgili olduğunu söyledi. Can, 'Ancak cezaların daha net ve caydırıcı olmasını istiyoruz. Emniyet teşkilatımız denetimlerini mutlaka sıklaştırmalı' diye konuştu.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Kaynak: http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/taksiciler-konustu-uber-artik-bitmistir-40851766