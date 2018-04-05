Son Dakika Açıklaması Geldi! Beşiktaş Belediyesine Operasyon

Son Dakika İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Beşiktaş Belediyesine operasyon düzenleniyor. Ekiplerin belediyedeki dijital verileri incelediği öğrenildi.

Hürriyet'e açıklamada bulunan belediye yetkilileri , "İçeride çok sayıda polis var. Şu anda bilgisayarları inceliyorlar. Bazı odalarda da aramalar yapıyorlar. Soruşturma kapsamında yapıldığı bilgisini verdiler" ifadelerini kullandı. Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmasının ardından Belediye Başkan Yardımcısı Rıfat Örnek de görevden alınmıştı.

Hazinedar göreve geldiğinde Özel Kalem Müdürü olarak görevlendirilen kız kardeşi Pelin Hazinedar Başlangıç'ta Dış İlişkiler Müdürlüğündeki görevinden uzaklaştırılmıştı.

Kamudan haberler, İstanbul haberleri , gündemdeki son dakika gelişmeleri ve daha fazlasını yakından takip etmek için kpss cafe mobil uygulamasını ücretsiz indirebilirsiniz.

KPSSCAFE - ANKARA