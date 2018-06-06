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Son Dakika Açıklama Geldi! Bedelli Askerlikle İlgili Tarih Netleşiyor!

AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, bir süredir gündemdeki yerini koruyan bedelli askerlik meselesine ilişkin yeni değerlendirmelerde bulundu.

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Son Dakika Açıklama Geldi! Bedelli Askerlikle İlgili Tarih Netleşiyor!

AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, bir süredir gündemdeki yerini koruyan bedelli askerlik meselesine ilişkin yeni değerlendirmelerde bulundu.

06 Haziran 2018 Çarşamba 17:12
Son Dakika Açıklama Geldi! Bedelli Askerlikle İlgili Tarih Netleşiyor!

AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, bir süredir gündemdeki yerini koruyan bedelli askerlik meselesine ilişkin yeni değerlendirmelerde bulundu.

Kendilerine bedelli askerlik konusunda sıkça talep geldiğini ve hükümetin bunu değerlendirmesi gerektiğini söyleyen Yıldırım, önceliğin terörü gündemden çıkarmak olduğunu, bedelli askerlik meselesinin de seçimden sonra yapılacak ilk işlerden birisi olacağını söyledi.

AK Parti Genel Başkan vekili ve Başbakan Yıldırım, "Büyük bir beklenti var. Bedelli askerlik seçimden sonra yapılacak iş." şeklinde konuştu. Olası Kandil operasyonuyla ilgili tarih vermeyen Yıldırım, bölgedeki terör unsurlarının temizlenmesi için her türlü seçeneğin masada olduğunu bunların tereddütsüz kullanılacağını söyledi. Yıldırım, "Terörü gündemden çıkarmak hakkımız. Her türlü seçenek kullanılacak." ifadelerini kullandı.

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Murat 53 dakika önce

Yaş sınırı felan olmasın kardeşim yaş 25 bir yaşla kaçıran var yapmayın şunu bir seferliğe mahsus yaş sınırı kalksın

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emre 29 dakika önce

alt yaş sınırı kaç olacak acaba

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