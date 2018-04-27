Son Dakika! Abdullah Gül ile İlgili Flaş İddia

Reuters'a konuşan Saadet Partili bir yetkili, Abdullah Gül'ün çatı aday olmak istediğinin belirtildiğini, Akşener'in durumu sebebiyle bunun mümkün olmadığını, CHP'ye de Abdullah Gül isminin kabul ettirilemediğini söyledi. Yetkili, "Gül ısrarla çatı aday olmak istediğini belirtiyor. Akşener'in durumu nedeniyle bu mümkün olmuyor. CHP'ye de bunu kabul ettirmek söz konusu değil. O nedenle görüşmelerimizden sonuç alamadık. Kendisi Saadet Parti'nin adayı da olmayacak." ifadelerini kullandı.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bugün cuma namazı çıkışında basın mensuplarının adaylık konusundaki sorularını yanıtsız bırakmış, yarın bir toplantı düzenleyeceğini söylemişti. Öte yandan Abdullah Gül'e yakın bir kaynaktan elde edilen bilgilere göre, Gül'ün adaylıkla ilgili 'Aday olurum' demediğini, devreye girenlerin olduğunu , onun da çatı adaylık konusu gündeme gelirse adaylığı düşünebileceğini söylediğini belirtti.

Temel Karamollaoğlu bugün Cuma namazı çıkışında, "Bugün akşama doğru belki bir takım açıklamalarımız olabilir. Onun için biraz sabredin. Şu anda kendi aramızda toplantılarımız olacak. Bilahare kararı açıklayacağız" dedi.

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