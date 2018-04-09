SON DAKİKA: ABD Gemisi Suriye'ye Hareket Etti, Rus Jetleri Havalandı

Kıbrıs'ın Larnaka limanından ayrılan ABD Dostroyeri Suriye karasularına yaklaştığı sırada Rus Hava Kuvvetlerine ait jetler tarafından taciz edildiği iddia edildi.

ABD'ye ait Donald Cook isimli destroyer'in Kıbrıs'taki Larnaka limanından ayrıldığı ve Suriye karasularına yaklaştığı iddia edilirken, Arliegh Buyrke sınıfı füze destroyerinin Tartus'un 100 kilometre açığınakadar geldiği gemide 60 adet Tomahawk füzesi olduğu iddia ediliyor. Rus jetleri tarafından geminin 4 defa alçak uçuş ile taciz edildiği de son dakika bilgileri arasında.

KPSSCAFE - ANKARA