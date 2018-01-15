Son Dakika! 9 Gündür Kayıp Olan İş Adamının Cesedi Bulundu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 9 gün önce kaybolan iş adamı Ali Özdemir'in cansız bedeni ormanlık alanda ölü bulundu. Muğla'nın Bodrum ilçesinde 9 gün önce kaybolan iş adamı Ali Özdemir'in ormanlık alanda ölü bulunduğu bildirildi.

Bodrum Emniyet Müdürlüğü ekipleri , çalışma ve araştırmalar neticesinde 46 yaşındaki Özdemir'in cesedinin Göktepe mevkisindeki makilik alanda olduğu bilgisine erişti. Makilik ve çalılık alanda üzeri naylonla örtülü halde bulunan ceset, otopsi işlemleri için Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayı haber alır almaz hastaneye gelen Özdemir'in yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Polis ekipleri, olayla ilgili Özdemir'in arkadaşı olduğu iddia edilen M.Ö'yü gözaltına aldı. Bodrum'da 6 ocak'ta kaybolan Özdemir'in aracı, Konacık Mahallesinde yol kenarında bulunmuş, AKUT ekipleri bölgede arama kurtarma çalışmaları yapmıştı.

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