Son Dakika! 3 Gün Ulusal Yas İlan Edildi

Bekir Bozdağ : Türkiye 3 gün süreyle ulusal yas ilan etti. Tel Aviv ve Washington büyükelçileri Ankara'ya çağrılmıştır. Yarın TBMM'de Kudüs gündemiyle ilgili özel bir oturum olacak. Hükümetimiz bu konuyla ilgili TBMM'ye bir sunum yapacak. BMGK Türkiye tarafından toplantıya çağrılacaktır. Bu somut adımları atma ve uygulama kararını hükümetimiz vermiştir.

ULUSAL YAS

Ulusal yas veya millî yas, bir ülkenin halkının büyük bölümü tarafından yerine getirilen yas tutma ve anma eylemlerinin gerçekleştirildiği gün. Bu günler; o ülkeden veya başka bir yerden önemli bir kişinin veya kişilerin ölümü, cenazesi veya bunların yıl dönümü nedeniyle hükûmetler tarafından ilan edilir. Ayrıca, bir ülkede gerçekleşen doğal afet, facia, kaza, savaş veya terör saldırısı sonrasında da ulusal yas ilan edilebilir. Bayrakların yarıya indirilmesi ve saygı duruşu yaygın olarak gerçekleştirilen bir ritüeldir.

BOZDAĞ NE DEMİŞTİ?

BUGÜN TARİHE KARA PAZARTESİ OLARAK GEÇECEK

Bugün tarihe kara pazartesi olarak geçecektir. Bugünkü katliamlardan dolayı İsrail devletini ve ABD yönetimini Türkiye adına şiddetle ve nefretle kınadığımızı belirtmek isterim. Olay sadece kınamayla geçiştirilecek bir olay değil. Tüm islam ülkelerinin, BMGK'nın ve dünyanın bu konuda bir olması şarttır. Bu katliamı göstere göstere gelen bir katliamdır. Herkesin engelleme imkanı olup engellemediği bir durumla karşı karşıyayız. Kudüs'ün tarihi, manevi statüsü uluslararası toplumun teminatı altındadır. BM'nin , BMGK'nin kararlarının teminatı altındadır Kudüs, bugün tüm teminatlar çiğnenmiştir. Bunlar ABD tarafından çiğnenmiştir. Türkiye olarak biz atılan bu adamı yok kabul ediyoruz. Hangi adım atılırsa atılsın, hangi gelişme yaşanırsa yaşansın, Kudüs'ün İstanbul İşbirliği Teşkilatı zirve toplantısında alınan Filistin ülkesinin başkenti kararını değiştirmez, değiştirmeyecektir.

ABD ARTIK ÇÖZÜMÜN DEĞİL, SORUNUN PARÇASIDIR

Bugün kutlasalar da, bayram yapsalar da, insanlar ölürken sevinç gösterisi yapsalarda Kudüs, bağımsız filistin devletinin başkenti olmaya devam edecektir. ABD, bölgede kırılgan da olsa bugüne kadar devam eden barış sürecini yok etmiştir. ABD artık barış, huzur, istikrar , güvenliğin değil bunların tersinin en önemli aracı haline gelmiştir. Artık çözüm değil, sorunun parçasıdır. ABD attığı bu adımla bölgedeki barış umutlarını katletmiştir. Tüm bu olanlar İsrail ve ABD'nin eseridir. En büyük sorumlu bu iki ülkedir. Türkiye bu olay karşısında en üst düzeyde tutumunu ortaya koymuştur. Tüm gücümüzle atılan bu haksız ve yanlış adımın durdurulması için çaba sarf ettik. Türkiye'nin çabası buna yetmemiştir.

BMGK DERHAL HAREKETE GEÇMELİDİR

BMGK derhal harekete geçmelidir. Türkiye bu anlamda Filistin ve Kuveyt'in çağrılarına olumlu yaklaşmaktadır. Bazılarının göstermelik tavrı, asla kabul edilemez. Bu adım sadece Filistinlilere değil, tüm islam ülkelerinin, tüm müslümanların hukukuna saldırıdır. Bizim bu saldırıyı kabul etmemiz mümkün değildir. Kudüs konusunu oldu bittilerle halledileceğini düşünenler yanlış içindeler.

TERÖRİST İSRAİL VE DESTEKÇİSİ ABD KUDÜS'Ü TERK ETMEK ZORUNDA KALACAK

Elinde sonunda terörist israil devleti, ve onları koruyan abd, kudüsü terk etmek zorunda kalacaklar. Kudüs gerçek sahiplerine teslim edilecek.