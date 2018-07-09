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Son Dakika! 2 Makinist Savcılığa Çağrıldı ! (Tekirdağ'da Tren Faciası)

Tekirdağ'da meydana gelen tren faciası soruşturması çerçevesinde iki makinistin ifade işlemleri için savcılığa çağrıldığı bildirildi

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Son Dakika! 2 Makinist Savcılığa Çağrıldı ! (Tekirdağ'da Tren Faciası)

Tekirdağ'da meydana gelen tren faciası soruşturması çerçevesinde iki makinistin ifade işlemleri için savcılığa çağrıldığı bildirildi

09 Temmuz 2018 Pazartesi 11:36
Son Dakika! 2 Makinist Savcılığa Çağrıldı ! (Tekirdağ'da Tren Faciası)

Tekirdağ'da dün meydana gelen tren kazasında, devrilen vagonların içerisinde bulunan 24 kişi hayatını kaybetmiş, 300'ün üzerinde vatandaş yaralanmıştı.

Konuyla ilgili sabah saatlerinde basın toplantısında açıklamalarda bulunan Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "Ankara’dan değerli bakanlarımız, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Ahmet Arslan ve Sağlık Bakanımız Ahmet Demircan olay mahalline intikal etmişler ve hem gerekli incelemeleri yapmışlar hem de buradaki verilen hizmetlere, yapılan çalışmalara destek olmuşlardır. Ben olay olduğu anda Kayseri’deydim, Kayseri’den olay mahalline intikal ettim. Bütün bir gece boyunca Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımız meseleyi yakından takip ettiler. Kendilerini birkaç defa bilgilendirdik, talimatlarını da aldık. Elbette AFAD, jandarmamız, Sağlık Bakanlığımızın UMKE ve 112 ekipleri, Ulaştırma Bakanlığımızın ekipleri ve diğer kamu kuruluşlarımızın ilgili ekipleri çok yönlü olarak birbirlerine destek olacak şekilde meseleye süratle müdahil olmuşlardır. Yağış sebebiyle zeminin çok yumuşak olması başlangıçta bazı zorluklara yol açmışsa da ifade ettiğim gibi süratli ve etkin bir müdahale kazanın hemen akabinde gerçekleştirilmiştir. Tekrar hayatını kaybeden bütün kardeşlerimize rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma sürüyor" demişti.

Sağlık Bakanı Demircan ise 318 yaralının 194 tanesinin ayakta tedavi edilerek taburcu edildiğini 124 hastanın tedavi işlemlerinin sürdüğünü söylemişti.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
TekirdağTekirdağ Tren Faciası
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