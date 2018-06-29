Son Dakika! 1 Haftadır Aranan Küçük Eylül'den Acı Haber

Ankara'nın Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi'nde 7 gün önce kaybolan Eylül Yağlıkara'nın cesedinin bulunduğu bildirildi.

Ankara Valisi geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Eylül'ü arama çalışmalarıyla ilgili, "Bir araçta bulunan kan örnekleriyle çocuğumuzun kan örnekleri DNA testinde eşleşti. Ama çocuğumuzla ilgili kesin bir sonuca ulaşmış değiliz. Arama çalışmalarımız devam ediyor" demişti.

Bursa'da yaşayan İbrahim ve Şerife Yağlıkara çifti, yaz tatili için memleketleri Ankara 'nın Polatlı ilçesine gelmişti. Burada çiftin üç çocuklarından en küçüğü olan Eylül, 22 Haziran'da arkadaşlarıyla birlikte oynamak için evden çıkmış fakat daha sonra eve dönmemişti. Aile dışarıda çocuklarını aramış fakat bulamamış, daha sonra durumu polis ekiplerine bildirmişti. Polis ekiplerince bölgede çalışma yapılmış, Uğur K. isimli bir şahıs gözaltına alınmış daha sonra da tutuklanmıştı. Uğur K.'nin evinin bahçesinde AFAD, emniyet ekipleri ve özel eğitimli köpeklerle arama yapılmıştı. Şahsın arabasında kan izi bulunmuş, bu kan izi Eylül'ün ailesinden alınan DNA örnekleriyle eşleşmişti.