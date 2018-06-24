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Son Başbakan Yıldırım: Koltuk Elimizde Kaldı

AK Parti Genel Başkan vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, 27. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri kapsamında oyunu İzmir'de kullandı.

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Son Başbakan Yıldırım: Koltuk Elimizde Kaldı

AK Parti Genel Başkan vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, 27. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri kapsamında oyunu İzmir'de kullandı.

24 Haziran 2018 Pazar 12:26
Son Başbakan Yıldırım: Koltuk Elimizde Kaldı

AK Parti Genel Başkan vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, 27. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri kapsamında oyunu İzmir'de kullandı.

Bahar Yıldırım ilkokulunda sandık başına giden Parlementer Sistemin Son Başbakanı Binali Yıldırım, konuya ilişkin kendisine yöneltilen bir soruya gülümseyerek "Koltuk elimizde kaldı. Müzayedeye çıkaracağız" şeklinde espiri yaptı.

Konuşmasını sürdüren Yıldırım, "Oyumuzu kullandık. Vatandaşlık görevimizi yaptık, hayırlı olsun. Bu seçimlerde hem Cumhurbaşkanı hem de milletvekillerimizi seçiyoruz. Seçimlerin huzur, barış, kardeşliğe vesile olmasını diliyorum. İnsanlar akın akın oylarını kullanmaya geliyorlar. Buradan Ankara'ya geçeceğiz, seçim sonuçlarını Cumhurbaşkanımızla takip edeceğiz" şeklinde konuştu.

Libya'da kaçırılan Türk Mühendislerin kurtarılmasına dair de açıklamalarda bulunan Başbakan Yıldırım, ENKA şirketinde görevli 3 mühendisin titiz bir çalışma neticesinde bu sabaha karşı ülkeye getirildiğini söyledi.

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Son Güncelleme: 24.06.2018 12:36
Anahtar Kelimeler:
Binali YıldırımBaşbakan Yıldırım
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