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Son Başbakan Yıldırım'dan 'İthalat' Özeleştirisi 

AK Parti Genel Başkan vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, TİM'in 25. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu. 

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Son Başbakan Yıldırım'dan 'İthalat' Özeleştirisi 

AK Parti Genel Başkan vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, TİM'in 25. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu. 

30 Haziran 2018 Cumartesi 14:20
Son Başbakan Yıldırım'dan 'İthalat' Özeleştirisi 

Yıldırım, "Türkiye'nin potansiyeli bu değil. Geldiğimiz noktayı küçümsemek istemiyorum ama Türkiye'nin doğal kaynakları, insan kaynakları, elindeki imkanlar, jeopolitik konumu dikkate alındığında, olmamız gereken yer bu değil.Şu anda kalkınmanın kaldıracı özel sektördür. Biz bunun bilincindeyiz. Bizim yapmamız gereken yolu açmaktır." dedi. İhracat rakamlarının sevindirici olduğunu fakat daha çok ihracat yapılması gerektiğini, ithalat rakamlarını örnek göstererek açıklayan Yıldırım, "İthalatımız da artıyor, daha çok artıyor ama bu seneden itibaren yavaş yavaş denge kurulmaya çalışılacak.

İhracatımızı artırdığımız zaman cari açığımız azalacak, dolayısıyla ekonomimizdeki iyileşme çok daha belirgin hale gelecek. Daha çok ihracatımızın artış hızını yükseltmemiz lazım. Buna ihtiyacımız var. Bunun için kafa yoracağız. Yeni dönemde inşallah bunlar da ele alınacak. İhracatçı sayımız 70 bini aştı, yeterli görmüyoruz, bunu 120 binin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Çıkarabiliriz" dedi.

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YıldırımBaşbakan Yıldırım
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