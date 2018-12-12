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Soma'da Maden Kazası! Çok Sayıda Yaralı Var

Manisa'ya bağlı Soma ilçesinde Soma Kömür İşletmelerine ait Işıklar Madeni'nde kaza geldi. Söz konusu kazanın tavandaki kayanın düşmesiyle gerçekleştiği bildirildi. Yaşanan kazada çok sayıda yaralı olduğu bilgisi aktarıldı ve olay yerine ambulans ekiplerinin sevk edildiği açıklandı. Peki Soma maden kazasında yaralı madencilerin sağlık durumları nasıl? Soma maden kazasından son dakika bilgilerini haberimizin devamında okurlarımızla paylaşıyoruz.

Soma'da Maden Kazası! Çok Sayıda Yaralı Var

Manisa'ya bağlı Soma ilçesinde Soma Kömür İşletmelerine ait Işıklar Madeni'nde kaza geldi. Söz konusu kazanın tavandaki kayanın düşmesiyle gerçekleştiği bildirildi. Yaşanan kazada çok sayıda yaralı olduğu bilgisi aktarıldı ve olay yerine ambulans ekiplerinin sevk edildiği açıklandı. Peki Soma maden kazasında yaralı madencilerin sağlık durumları nasıl? Soma maden kazasından son dakika bilgilerini haberimizin devamında okurlarımızla paylaşıyoruz.

12 Aralık 2018 Çarşamba 20:52
Soma'da Maden Kazası! Çok Sayıda Yaralı Var

Manisa'ya bağlı Soma ilçesinde Soma Kömür İşletmelerine ait Işıklar Madeni'nde kaza geldi. Söz konusu kazanın tavandaki kayanın düşmesiyle gerçekleştiği bildirildi. Yaşanan kazada çok sayıda yaralı olduğu bilgisi aktarıldı ve olay yerine ambulans ekiplerinin sevk edildiği açıklandı. Peki Soma maden kazasında yaralı madencilerin sağlık durumları nasıl? Soma maden kazasından son dakika bilgilerini haberimizin devamında okurlarımızla paylaşıyoruz.

Manisa'nın Soma ilçesinde Soma Kömür İşletmelerine ait Işıklar Madeni'nde tavandaki kayanın düşmesi sonucu 11 işçinin yaralandığı bildirildi.

Bölgeye ambulanslar sevk edildi.

Ayrıntılar geliyor.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 12.12.2018 22:41
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soma da maden kazası çok sayıda yaralı var
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