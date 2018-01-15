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Şok Gelişmeyle İlgili Türkiye'den Çok Sert Açıklama! 'ABD Ateşle Oynuyor'

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Amerika Birleşik Devletleri'nin terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik yeni kararlarına ilişkin çok sert konuştu.

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Şok Gelişmeyle İlgili Türkiye'den Çok Sert Açıklama! 'ABD Ateşle Oynuyor'

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Amerika Birleşik Devletleri'nin terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik yeni kararlarına ilişkin çok sert konuştu.

15 Ocak 2018 Pazartesi 12:17
Şok Gelişmeyle İlgili Türkiye'den Çok Sert Açıklama! 'ABD Ateşle Oynuyor'

Şok Gelişmeyle İlgili! Türkiye'den Çok Sert Açıklama! 'ABD Ateşle Oynuyor'

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Amerika Birleşik Devletleri'nin terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik yeni kararlarına ilişkin çok sert konuştu.

ABD'nin sınırda terör ordusu kurmasının kabul edilemez olduğunu söyleyen Bozdağ, Türkiye'nin bu konuda gerekli adımları atmaktan çekinmeyeceğini söyledi. Başbakan Yardımcısı Bozdağ, ABD'nin Türkiye sınırına 30 bin kişilik terörist gücü kurmasına ilişkin sosyal medya üzerinden değerlendirmelerde bulundu. Bakan Bozdağ, "ABD’nin DEAŞ terör örgütüyle mücadele için Türkiye yerine terör örgütü PKK’nın Suriye kolu PYD/YPG ile işbirliği ve bunlara binlerce tır silah desteği ve şimdide bu terör örgütlerine 'Suriye Sınır Güvenliği Gücü' kılıfı altında sözde terör ordusu kurdurması, ateşle oynamaktır.

DEAŞ terör örgütüyle mücadele bahanesiyle bölgede terör koridoru oluşturmak için ABD’nin, Suriye Sınır Güvenliği Gücü kılıfıyla terör örgütü PKK’nın Suriye kolu PYD/YPGye sözde terör ordusu kurdurması,DEAŞ terör örgütüyle/terörle mücadele değil,teröre/terör örgütlerine destektir. ABD’nin DEAŞ terör örgütüyle mücadele gerekçesiyle PKK terör örgütünün Suriye kolu PYD/YPG’ye bugüne kadar verdiği destekler ile bundan sonra atacağını ilan ettiği adımlar,dostluğa da,müttefikliğe de, model ortaklığa da, stratejik ortaklığa da sığmaz. Ülkemiz ve bölgemizin güvenliğini tehdit bu provokatif girişim karşısında Türkiye, ülkemiz ve bölgemizin güvenliğini korumak için gerekli tedbirleri almaktan ve adımları atmaktan çekinmeyecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle, 'Bir gece ansızın gelebiliriz." dedi.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 15.01.2018 12:20
Anahtar Kelimeler:
ABDAbd Son Dakika
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