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Şok Eden Olay! Muayene için Hastaneye Götürülen Mahkum Öldürüldü!

Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine muayene için getirildiği öğrenilen mahkum uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti.

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Şok Eden Olay! Muayene için Hastaneye Götürülen Mahkum Öldürüldü!

Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine muayene için getirildiği öğrenilen mahkum uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti.

22 Ocak 2018 Pazartesi 16:02
Şok Eden Olay! Muayene için Hastaneye Götürülen Mahkum Öldürüldü!

Şok Eden Olay! Muayene için Hastaneye Götürülen Mahkum Öldürüldü!

Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine muayene için getirildiği öğrenilen mahkum uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti.

Şebinkarahisar Yarı Açık Cezaevinde kaldığı ve sağlık sorunları sebebiyle bugün öğlen saatlerinde Giresun'daki Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen Abdullah Güllü, hastane içerisinde asansöre bineceği sırada bir şahsın silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden Gülle hayatını kaybetti.

Saldırıyı gerçekleştiren Mehmet T. isimli şahıs güvenlik görevlileri ve polis tarafından gözaltına alındı. Olayın geçmişe dayalı bir kan davası nedeniyle yaşandığı iddia edildi. İddialara göre öldürülen Gülle, Mehmet T.'nin abisini öldürdüğü için cezaevinde yatıryordu.

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Son Güncelleme: 22.01.2018 16:06
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şokşok Eden Olay
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