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Şok: Başına 1,5 Milyon Ödül Konan Terörist Serbest Bırakıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından "Terörden Arananlar Listesi"nde mavi kategoride yer alan, başına 1 milyon 500 bin lira ödül konulan ve üç gün önce Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olan IŞİD'li terörist Ayşenur İnci, mahkemenin adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Şok: Başına 1,5 Milyon Ödül Konan Terörist Serbest Bırakıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından "Terörden Arananlar Listesi"nde mavi kategoride yer alan, başına 1 milyon 500 bin lira ödül konulan ve üç gün önce Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olan IŞİD'li terörist Ayşenur İnci, mahkemenin adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

19 Aralık 2018 Çarşamba 23:08
Şok: Başına 1,5 Milyon Ödül Konan Terörist Serbest Bırakıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından "Terörden Arananlar Listesi"nde mavi kategoride yer alan, başına 1 milyon 500 bin lira ödül konulan ve üç gün önce Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olan IŞİD'li terörist Ayşenur İnci, mahkemenin adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
 

Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olmasının ardından ifadesi alınmak üzere Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen IŞİD'li terörist Ayşenur İnci'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İnci, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

SERBEST BIRAKILDI

Ayşenur İnci, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

aysenur

15 ARALIK TARİHİNDE TESLİM OLMUŞTU

Terör örgütü IŞİD üyesi 24 yaşındaki Ayşenur İnci, 30 Ekim 2014 tarihinde Adıyaman'daki evinden ayrılmış, İnci'nin babası, kızının kaybolduğuna ilişkin İl Emniyet Müdürlüğüne giderek kayıp başvurusu yapmıştı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen talimat doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kayıp kızın bulunması için yaptığı çalışma kapsamında evden kaçan İnci'nin Suriye'ye bağlı Mayadin bölgesinde olduğunu ortaya çıkarmıştı.

İnci, yaklaşık 2 yıl önce teslim olmak üzere Türkiye'ye giriş yapacağı esnada Suriye sınırında terör örgütü PKK/PYD mensupları tarafından kaçırılarak örgütün Irak'ın kuzeyindeki kamplarına götürülmüştü.

İçişleri Bakanlığı'nın "Terörden Arananlar Listesi"nde mavi kategoride bulunan ve başına 1 milyon 500 bin lira ödül konulan IŞİD'li terörist Ayşenur İnci, 15 Aralık'ta Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olmuştu.

IŞİD'li kadın teröristi, teslim olmaya Adıyaman'da yaşayan babasının ikna ettiği ortaya çıkmıştı.

(AA)

Son Güncelleme: 19.12.2018 23:30
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Yorumlar
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.... 5 saat önce

SEHITLERIMIZIN KEMIKLERI SIZLIYOR. YAZIKLAR OLSUN

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Reis 5 saat önce

Adaletin bittiği yerdeyiz.

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Muhammet Güler 5 saat önce

BU YARGILAMA SISTEMINI ANLAMIYORUM. SIMDI BU SAHIS GIDIP BIR EYLEM YAPSA VATANDASLARIN OLMESINE SEBEP OLSABUNUN HESABINI KIM VERECEK. NEYMIS PISMAN OLMUS. BEN BU TUR FIKIRLI INSANLARIN KOLAY KOLAY PISMAN OLACAGINI SANMIYORUM. KOPRULERDEN YASAKLARDAN HABERI OLMAYIP GECENLERE BINLERCE TL CEZA GELIYOR VE HICBIRI AFEDILMIYOR. AMA AZILI BIR SUCLU GECMISINE SUNGER CEKILIP SERBEST BIRAKILIYOR.

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Mehmet 3 saat önce

Bunların başı ezilmezse diğerlerine örnek olur ipret ol diye sallanan dırmanız gere kiyor idam şart bu ülkede la mı cımı yok bu işin ateş

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Amerikan 2 saat önce

Amerikan Yılanımı bu acan işitmiş işitin deaş şın pkk peşmergenin ypg nin mimari şu müttefik Amerikan terörist devleti değilmi müslümanları kötülemek için müttefik Amerikan yılanı kurmadımı bunları dar ağacında bunları salandırmazsak çok canlar yanar bu acanlar ölecekki diğer terörist ipret alacak bi daha kalkışamayacaklar durun bakalım hangi acan selbes bıraktırdı ülkenin içi hep acan olmuş bunların biran önce yakalaması lazım

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