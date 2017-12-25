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Skandal Paylaşım Yapan İmam Hatip Öğretmeninden Pişkin Savunma

Kız öğrenciler hakkında yaptığı skandal paylaşımlar sonrası o öğretmen yeni paylaşımlar yaptı. O öğretmen yeni paylaşımlarında da skandal sözlere yer verdi.

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Skandal Paylaşım Yapan İmam Hatip Öğretmeninden Pişkin Savunma

Kız öğrenciler hakkında yaptığı skandal paylaşımlar sonrası o öğretmen yeni paylaşımlar yaptı. O öğretmen yeni paylaşımlarında da skandal sözlere yer verdi.

25 Aralık 2017 Pazartesi 20:32
Skandal Paylaşım Yapan İmam Hatip Öğretmeninden Pişkin Savunma

Skandal paylaşımlar yapan İmam Hatip Lisesi öğretmeni meselesinde flaş bir gelişme yaşandı.

Öğretmen sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında kendini savundu. İşte son paylaşımları:

’Ya benim çok sapık duygularım var ya da şeytan onlara uğramıyor. Bir genç kızın vücut hatlarını gördükten sonra şeytan size üflemiyorsa ya erkekliğinizi ya da imanınızı kaybetmişsiniz demektir’, ’Beden eğitimi değil, bedeni şeytana hazırlama eğitimi’, ’Kız öğrencilerin giydiği eşofman onları çıplak yapar’, ’Okullarda zina yapılmıyor mu? Evet, göz, kulak, dil ve el zinası yok diyen ya Muhammed aleyhisselam dininden haberi yok.

Ya da bundan zevk alan zevkperestler’, ’Okulu sınıfı evi gibi, erkek öğretmeni dayısı gibi, abisi gibi gören öğrenciler ve onları yabancı bir kadın gibi görmeyen erkek öğretmenler okullarda zina işliyor dersem bu benim düşüncem değil Muhammed aleyhisselamın emri itiraz eden var mı’, ’Beden eğitimi dersi veren, verirken gerçekten rahatsızlık duyan şerefli öğretmenler olduğu gibi şereften yoksun öğretmenlerde var.

Buna sessiz kalanlar olarak biz de hesap vereceğiz.’, ’Bir okulda soyunma odası diye bir yer varsa bu bize zillet olarak yeter’, ’Mustafa Kemal’i seviyor musun diye öğretmenlere sorulsa kem küm diye cevap veren öğretmenden eğitimci olmaz. Oysa malum kişiyi sevmiyorum demek asla suç bile değilken o kadar sindirilmişiz’, ’Okullarda değil hiçbir zaman malum şahsın altına Kuran konulmaz’, ’Öğretmen arkadaşlara bir hatırlatma Okullardaki akıllı tahtaların altına malum şahsın altına konulan Kuranı Kerim’den hesaba çekileceğiz korkmayın ve deyin ki akıllı tahtaların üstüne Kuran koymayın’, ’Bir beden eğitimi öğretmeninin karşısında vücut kıvrılıyorsa ne kadar olması önemli değil onun adı zinadır’, ’Bugün beden eğitimi adıyla adet görmüş kızlara zorla ve müfredat gerekçeli zina yaptırılıyor bu hiçbir babanın da umurunda değil. Hemi de Müslüman baba. Niyet sorgulamıyorum İslam’ın sınırlarının dışında niyet aranmaz.’

KENDİNİ SAVUNDUİ

Ercan Harmancı gelen tepkiler üzerine twitter hesabından kendisini eleştirenlere şu yanıtları verdi:

’Evet tekrar ediyorum beden eğitimi dersi seçmeli olmalıdır isteyen seçsin. Yarın ölünce hesap sorulacak bir konu için tartışmam. Bu bir inanç meselesi derim’, ’Sosyal medyada paylaştığım tüm paylaşımlardan sevap bekliyorum karşılığı cennette Suçu vız gelir. Medya ve iletişim uzmanı olarak da işin teknik tarafında hakimim, Sıkıntısı olan açıklamaya da tekzip talebi hakkına hakkını kullanabilir eleştiriye açığım hakaret suç.’

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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