Skandal Olay: Özel Harekat Polisi İnternetten Tanıştığı Kıza 2 Defa Tecavüz Etti

Skandal haberi adresi Mardin oldu. Bir özel harekat polisi hakkında, internetten tanıştığı M.B. isimli kıza tecavüz suçlaması ile 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Yargılamasına tutuksuz olarka devam edilen özel harekat polisi B.K. ve polis arkadaşlarının kendisini tehdit ettiğini öne süren M.B.'nin, can güvenliğinin olmadığını öne sürüp kenti terk ettiği öğrenildi.

Dava ile ilgili hazırlanan iddianameye göre; Mardin'de görev yapan özel harekat polisi B.K., sosyal medya üzerinden tanıştığı kasiyerlik yapan açıköğretim lisesi öğrencisi M.B. ile 9 Mayıs günü bir kafede buluştu. Buluşma sonrası M.B., B.K.'dan kendisini eve bırakmasını istedi. Genç kızı bir süre gezdiren zel harekat polisi B.K., bir arkadaşını da çağırıp M.B.'yi eve gitmek için ikna etti. Polis memuru B.K., iki arkadaşı ve M.B. eve gidip, bir süre alkol aldı. B.K., M.B.'yi daha fazla alkol almaya tzorladı ve onun sarhoş olmasını sağladı. B.K. daha sonra üniformasını gösterme bahanesiyle aşırı alkollü M.B.'yi odasına götürüp ona burada tecavüz etti.

İkinci Tecavüz

Yaşanan skandal olayın ardından koşarak evden çıkan M.B., B.K.'nın konuşma isteği üzerine alkol ve yaşadığı olayın etkisi ile tekrar eve geldi. Ancak B.K., evde tekrar genç kıza saldırıp, ikinci kez ona tecavüz etti. B.K.'nın elinden tekrar kurtulan genç kız, polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polisler, kendilerini şüphelinin ağabeyi olarak tanıttı ve mağduru şikayetçi olmama ve yanlış ifade vermesi konusunda ikna etmeye çalıştı. Genç kızın teşhisi üzerine bu şüpheliler hakkında da soruşturma başlatıldı.

Mağdurun ifade değiştirmesi üzerine şüpheli olarak gözaltına alınan B.K., M.B.'nin rızası ile seviştiklerini söyledi. Olaydan bir gün sonra Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen M.B'nin kızlık zarında derin kanamalı yırtık tespit edilirken, bulguların tecavüz ile uyumlu olduğu tespit edildi.

Yaralıya Darp İzi Yok Raporu Çıkarıldı

Hazırlanan soruşturma dosyasında mağdura kaldırıldığı hastanede 'Darp izi yoktur' raporu verildiği ortaya çıkarken, hastaneye yazı yazan savcı, raporun neye göre düzenlendiğini sordu. Mardin Devlet Hastanesi'ne gönderilen yazıda, "Adli Tıp'ta yapılan muayenede; vücudunun değişik yerlerinde morarma ve yaygın hassasiyet olması nedeniyle, çelişkinin neden kaynaklandığına dair kati rapor" istendi.

Savcı Tutuklama Karar Verdi Hakim Serbest Bıraktı

Öte yandan Mardin Emniyet Müdürlüğü'ne yazı yazan savcılık, genç kızın ifadesini değiştirmek için baskı yaptıkları iddia edilen polis V.Y. ve Komiser H.Y.'nin 'Suç delilini gizleme veya değiştirme' suçlarından şüpheli sıfatıyla ifadelerinin alınmasını istedi. Şüpheli polis B.K. ise işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede, mağdurun kızlık zarındaki yırtığın eski tarihli olma ve olayın rıza dahilinde gerçekleşme ihtimali bulunduğu gerekçesiyle, adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. B.K.'nın serbest bırakılmasına itiraz eden savcı, kuvvetli suç şüphesi olduğunu belirterek tutuklanmasını istedi. İtirazın reddedilmesi üzerine dosya 1'inci Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderildi. 1'inci Sulh Ceza Hakimliği de kuvvetli suç şüphesi olmadığı gerekçesiyle savcılığın itirazının reddine karar verdi.

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından sanık B.K. hakkında 'Nitelikli cinsel istismar" suçundan 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Polislerden Tehdit ve Baskı

Duruşmadaki ifadesinde emniyette baskı altında ifade verdiğini söyleyen M.B., "Bana 2 kez tecavüz etti. Silahı çıkarıp dirseğime vurdu. Direncimi tamamen yitirdim. Evden çıktığımda yanıma gelip, 'Polisim bana birşey olmaz, sana olur' dedi. Arkadaşları doğruyu söylememem için baskı yaptı. Arkadaşları ve H. komiserin baskısından korkup yalan söyledim. Olay sırasında camdan aşağı atlamak istedim" diye konuştu.

M.B. duruşmada ifade verdiği sırada fenalık geçirerek yere yığıldı. Sinir krizi geçiren M.B., ambulansla hastaneye kaldırılırken, mahkeme genç kızın geçirdiği rahatsızlık nedeniyle duruşmayı erteledi.

Bu korkular üzerine tecavüze uğrayan kız yaşadığı şehri terk etti. M.B. yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Sesimi kimse duymuyor. Sanık dışarıda geziyor. Attığım her adımı takip ediyorlar. Hayati tehlikem var. Bu yüzden il dışına çıkıyorum. Ailem bunları kaldıramaz, ben kaldıramam. Sesimi duysunlar istiyorum. Çok utanıyorum. Bana yardım etsinler. Sadece cezasını alsın ve yanına kar kalmasın. Sanığın 3-4 arkadaşı beni arayıp yüksek miktarda para teklif etti. Kabul etmeyip, savcılığa suç duyurusunda bulundum. Sanık, arkasında büyük insanlar olduğunu söylüyor. Çok korkuyorum. Bütün hayallerimi yıktılar. Okulumu, iş yerimi bıraktım. Sürekli aklıma geliyor, dengem bozuluyor. İlaçla ayakta duruyorum. Ailem duyarsa kötü şeyler olur."

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