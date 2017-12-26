Skandal İddia: 5 Kişi Kız Öğrenciye Tecavüz Etti-Polis Gerçeği Ortaya Çıkardı

Polis ekipleri, sosyal medya üzerinde paylaşılan tecavüz ve yaralama iddialarının gerçek dışı olduğunu belirledi.

Polis bu kez, sosyal medyada konuyla ilgili asılsız iddialarda bulunanları yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelilerin, Bozok Üniversitesi'nde öğrenim gören 6 öğrenci olduğu belirlendi. Şüpheliler N.A., İ.Ö., G.G., F.D., T.T., H.L. hakkında, 'suç uydurmak'tan işlem yapıldı, soruşturma başlatıldı.

AÇIKLAMA GELDİ

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan araştırma ve incelemeler sonucunda, Yozgat Valiliği tarafından yazılı açıklama yapıldı. Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan araştırmalar neticesinde, iddia edilen olayın gerçeği yansıtmadığı anlaşılarak, konu hakkında nöbetçi Cumhuriyet savcısına bilgi verilmiştir. Alınan talimatla konu araştırılarak, paylaşımı yapan şüpheliler hakkında 'suç uydurma' suçundan işlem yapıldı. Asılsız iddiaları ortaya atan olayın şüphelilerinin, Bozok Üniversitesi'nde öğrenim gören N.A., İ.Ö., G.G., F.D., T.T., H.L. isimli şahıslar olduğu tespit edilmiş olup, haklarında tahkikata başlandı."

Kpsscafe.com.tr | Ankara