Skandal Açıklamalar! 'Olmadı, 25 Haziran'da Belgrad Ormanına Gömdüklerimizi Çıkarırız'

Akit Tv isimli televizyon kanalında yayımlanan 'Bilgi Savaşları' isimli bir programa katılan Profesör sıfatıyla çağrılan Ahmet Maranki isimli şahıs 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili seçimleriyle ilgili istenen sonucun alınmaması durumunda 'Belgrad ormanında gömülü olanları çıkarıp sokağa çıkarız' dedi.

Maranki, "Kan ağlıyor içimiz. Ama bizim şayet aksi olursa gidecek hiçbir yerimiz yok. Ben onun için, umudum Kaf Dağı'nın arkası 25 Haziran'dır. Olmadı zaten, o zaman artık Belgrad Ormanı'nda ağacın dibinde, talim şeyimizi oraya gömdük. Çıkaracağız sokağa artık, 'Bismillahirrahmanirrahim' diyeceğiz..." ifadelerini kullandı. Sunucu araya girerek 'Yok o kadar da değil hocam' diyerek ortamı yatıştırmaya çalışırken, çıkışlarıyla sık sık gündeme gelen Maranki'ye sosyal medyada tepki yağdı.

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