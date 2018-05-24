Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Skandal Açıklamalar! 'Olmadı, 25 Haziran'da Belgrad Ormanına Gömdüklerimizi Çıkarırız'

Akit Tv isimli televizyon kanalında yayımlanan 'Bilgi Savaşları' isimli bir programa katılan  Profesör sıfatıyla çağrılan Ahmet Maranki isimli şahıs 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili seçimleriyle ilgili istenen sonucun alınmaması durumunda 'Belgrad ormanında gömülü olanları çıkarıp sokağa çıkarız' dedi. 

banner396

Skandal Açıklamalar! 'Olmadı, 25 Haziran'da Belgrad Ormanına Gömdüklerimizi Çıkarırız'

Akit Tv isimli televizyon kanalında yayımlanan 'Bilgi Savaşları' isimli bir programa katılan  Profesör sıfatıyla çağrılan Ahmet Maranki isimli şahıs 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili seçimleriyle ilgili istenen sonucun alınmaması durumunda 'Belgrad ormanında gömülü olanları çıkarıp sokağa çıkarız' dedi. 

24 Mayıs 2018 Perşembe 12:18
Skandal Açıklamalar! 'Olmadı, 25 Haziran'da Belgrad Ormanına Gömdüklerimizi Çıkarırız'

Akit Tv isimli televizyon kanalında yayımlanan 'Bilgi Savaşları' isimli bir programa katılan  Profesör sıfatıyla çağrılan Ahmet Maranki isimli şahıs 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili seçimleriyle ilgili istenen sonucun alınmaması durumunda 'Belgrad ormanında gömülü olanları çıkarıp sokağa çıkarız' dedi. 

Maranki, "Kan ağlıyor içimiz. Ama bizim şayet aksi olursa gidecek hiçbir yerimiz yok. Ben onun için, umudum Kaf Dağı'nın arkası 25 Haziran'dır. Olmadı zaten, o zaman artık Belgrad Ormanı'nda ağacın dibinde, talim şeyimizi oraya gömdük. Çıkaracağız sokağa artık, 'Bismillahirrahmanirrahim' diyeceğiz..." ifadelerini kullandı. Sunucu araya girerek 'Yok o kadar da değil hocam' diyerek ortamı yatıştırmaya çalışırken, çıkışlarıyla sık sık gündeme gelen Maranki'ye sosyal medyada tepki yağdı. 

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 24.05.2018 12:36
Anahtar Kelimeler:
SkandalSkandal Son Dakika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Batman'da Korkunç Olay! 3 Kız Arkadaşlarının Ofisini Basıp Terör Estirdi
Batman'da Korkunç Olay! 3 Kız Arkadaşlarının Ofisini Basıp Terör Estirdi
Bartın Belediyesi'ne Cankurtaran Alınacak
Bartın Belediyesi'ne Cankurtaran Alınacak
SGK'dan 1000 TL Bayram İkramiyesi Açıklaması
SGK'dan 1000 TL Bayram İkramiyesi Açıklaması

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim