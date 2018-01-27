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Skandal.. 15 Yaşındaki Kıza Abisinin Cenazesinde Tecavüz Ettiler

Adana'da meydana gelen olayda, Suriye'deki iç savaşan kaçtıktan sonra akli dengesini yitiren ve engelli kalan kıza , abisinin cenazesinde tecavüz edildi. 15 yaşındaki kız iğrenç saldırı sonucu hamile kaldı.

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Skandal.. 15 Yaşındaki Kıza Abisinin Cenazesinde Tecavüz Ettiler

Adana'da meydana gelen olayda, Suriye'deki iç savaşan kaçtıktan sonra akli dengesini yitiren ve engelli kalan kıza , abisinin cenazesinde tecavüz edildi. 15 yaşındaki kız iğrenç saldırı sonucu hamile kaldı.

27 Ocak 2018 Cumartesi 17:20
Skandal.. 15 Yaşındaki Kıza Abisinin Cenazesinde Tecavüz Ettiler
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Skandal haberin adresi Adana oldu. Alınan son bilgilere göre Suriye'deki iç savaştan kaçıp Türkiye'ye gelen ve yaşadığı bu olaylar nedeniyle akli dengesini kaybeden 15 yaşındaki Mezgin Şıkhan, bu arada vücut sağlığını da yitirdi. 

Edinilen bilgiye göre, Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesinde meydana gelen oayda, iddiaya göre, 15 yaşındaki Mezgin Şıkhani Suriye'de başlayan ve 7 yıldır devam eden iç savaş sırasında atılan bombalar nedeniyle hem aklını yitirdi hem de bedensel engelli oldu. Bunun üzerine anne Nijmeh ile baba Fevvaz Şıkhani çocuklarını alarak 4 yıl önce Suriye'den kaçarak Adana'ya geldi ve buraya yerleşti. Ailenin erkek çocuğu Abdullah Şıkhani Bursa'ya giderek burada çalışmaya başladı. Ancak geçtiğimiz yıl Abdullah Şıkhani geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Aile de engelli kızlarını yanlarına alarak Bursa'ya cenazeyi almaya gitti.

Skandal Yaşandı

Oğulları trafaik kazasında hayatını kaybeden aile, Bursa'ya gidip cenaze alma işlemlerini başlattı. Bu arada hem zihinsel hem de bedensel engelli kızlarını da bir yakınlarının yanına bıraktılar. Ancak aile eve geri döndüklerinde kız çocuklarının üzerinin yırtık olduğunu ve tecavüze uğradığını gördü. Aile oğullarının acısını yaşarken bir de kızlarının tecavüze uğramasıyla yıkıldı. Aile, hemen polise giderek başvuru yaptı. Polis, DNA eşleşmesi için örnekler alarak konuyu araştırdı.

Hamile Olduğu Ortaya Çıktı

Acılı aile Aile, oğullarının cenazesini alıp kızlarıyla birlikte geri Adana'ya dönerek oğullarının cenazesini toprağa verdi. Bir süre sonra ise engelli kızlarında baş dönmesi, kusma ve karın ağrısı başladı. Hastaneye götürdüklerinde kızın hamile olduğu ortaya çıktı. Tecavüzden hamile kalan kız çocuğu, 8 Ocak 2018 tarihinde tecavüzden bir erkek bebek dünyaya getirdi. Hem zihinsel hem de bedensel engelli olan çocuk anne, her şeyden habersiz olduğu için bebeğe annesi bakmaya başladı.

Bebek Öldü

İddiaya göre, kapısı ve penceresi olmayan tek göz odada yaşayan aile gece uyudu. Anneannenin yanında yerde bir minderin üzerine yatırılan bebekten sabah hiç ses çıkmadığını gören anneannesi, şüphelenip kontrol etti. Tepki almayınca sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler, bebeğin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

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