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Sızma Girişimi Yapan 8 Hain Öldürüldü!

Suriye'nin afrin bölgesinde devam eden Zeytin Dalı Harekatının beşinci gününde gelen son dakika bilgisine göre bölücü terör örgütü PKK/PYD'li teröristler tarafından yapılan sızma girişiminde 8 hainin öldürüldüğü bildirildi.

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Sızma Girişimi Yapan 8 Hain Öldürüldü!

Suriye'nin afrin bölgesinde devam eden Zeytin Dalı Harekatının beşinci gününde gelen son dakika bilgisine göre bölücü terör örgütü PKK/PYD'li teröristler tarafından yapılan sızma girişiminde 8 hainin öldürüldüğü bildirildi.

24 Ocak 2018 Çarşamba 09:32
Sızma Girişimi Yapan 8 Hain Öldürüldü!

Sızma Girişimi Yapan 8 Hain Öldürüldü!

Suriye'nin afrin bölgesinde devam eden Zeytin Dalı Harekatının beşinci gününde gelen son dakika bilgisine göre bölücü terör örgütü PKK/PYD'li teröristler tarafından yapılan sızma girişiminde 8 hainin öldürüldüğü bildirildi.

TSK'nın Afrin'deki bölücü hainlerin temizlenmesine yönelik 5 gün önce başlattığı harekat devam ediyor. Zeytin Dalı adı verilen harekatta şimdiye kadar çok sayıda terör örgütü unsuru imha edilirken, bölücü hainlerin kullandığı mevziler ve araçlar bir bir tespit edilerek yok ediliyor.

Zeytin Dalı Harekatının yaşandığı bölgeden gelen son dakika bilgisine göre, sızma girişimi yapan 8 bölücü hain güvenlik güçleri tarafından fark edildi. Kısa süren çatışma neticesinde 8 PKK'lı öldürüldü. 

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